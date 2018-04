Google-ov dizajner reklama

Google Web Designer (skraćeno GWD) je program za kreiranje interaktivnih Web sadržaja zasnovanih na HTML5. Iako se na tržištu nalazi već 5 godina i iza njega stoji kompanija Google, program GWD nije šire poznat. Jedan od razloga može biti to što, i pored zvučnog naziva, Google Web Designer nije prikladan za dizajniranje kompletnih Web prezentacija, već je specijalizovan pre svega za kreiranje reklamnih sadržaja.

GWD je prevashodno namenjen korišćenju uz Google‑ove sopstvene reklamne platforme DoubleClick i AdWords, ali se može koristiti i za kreiranje drugih vrsta sadržaja. Program je dobro opremljen za kreiranje raznih vrsta banera, dinamičnih animacija, uključenih video sadržaja i drugih vrsta reklamnih materijala. Dizajnerski režim rada nudi „to je što je“ ugođaj (What You See Is What You Get – WYSIWYG) uz realan vizuelni prikaz kreiranih sadržaja.

Za dodatnu proveru krajnjeg rezultata, može se koristiti opcija za pregled u Web browser‑ima, uz ugrađenu podršku za Chrome, Edge, Firefox i Internet Explorer. Dizajnerski režim rada nudi alate za dodavanje i obradu grafičkih i tekstualnih objekata, a takođe je podržan rad sa objektima u tri dimenzije. Google Web Designer sadrži i režim za kodiranje, u kome se direktno može pregledati i menjati generisan kod, uz podršku za HTML, CSS3, XML i JavaScript.

Jedna od jačih strana programa Google Web Designer su opcije za kreiranje dinamičnih sadržaja i animacija. Na raspolaganju su dva osnovna režima rada – Quick za brzo dobijanje rezultata, kao i Advanced režim koji nudi punu kontrolu. Glavna razlika je u tome što je u naprednom režimu moguć rad sa svim slojevima na vremenskoj liniji, pa se tako mogu proizvoljno prilagoditi pojedinačni elementi prezentacije.

Matični sajt programa je www.google.com/webdesigner/. Google Web Designer je dostupan u verzijama za Windows (verzije 7 i novije), Macintosh i Linux (podržani su Debian, Ubuntu, Fedora i openSUSE). Za instalaciju je potrebno preneti i startovati mali instalacioni program, koji će zatim preneti sve programske fajlove dužine oko 150 MB.

