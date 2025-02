Google-ovi Gemini 2.0 modeli stižu za sve

Prošlog meseca, Google je počeo sa testiranjem Gemini 2.0, što bi trebalo da učini njihov AI četbot moćnijim i sposobnijim nego ikada. Sada je ova nadogradnja konačno dostupna svima.

Google je zvanično počeo sa puštanjem stabilnih verzija Gemini 2.0 u Gemini aplikaciju, što znači da su mogućnosti novog AI modela dostupne svim korisnicima, uključujući i one na besplatnom planu. Pregledne verzije modela Flash i Advanced bile su prvo dostupne korisnicima Gemini Advanced plana, kako bi ih mogli testirati. Gemini 2.0 Flash, dizajniran za „svakodnevne zadatke“, sada stiže do korisnika, dok će Advanced model, koji će verovatno biti nazvan „Gemini 2.0 Pro“, biti dostupan malo kasnije. S obzirom na to da je 2.0 Advanced pregledna verzija stigla nekoliko dana nakon Flash verzije, možemo očekivati da će se pojaviti tokom sledeće sedmice. Takođe, budući da je 1.5 Pro sada označen kao „prethodni model“, očekuje se da će 2.0 Pro biti lansiran vrlo brzo.

Iako su pristup fajlovima i Google Drive-u i dalje ekskluzivni za Gemini Advanced pretplatnike, činjenica da besplatna verzija sada omogućava otpremanje slika predstavlja veliki napredak. Google ističe da 2.0 Flash pruža brže odgovore i bolje performanse u različitim oblastima, uključujući programiranje, tačnost informacija, matematiku i logičko rasuđivanje, u poređenju sa prethodnim modelom 1.5, koji sada zamenjuje.

Pored uvođenja 2.0 Flash verzije i skorašnjeg dolaska 2.0 Pro, Google postepeno povlači starije modele 1.5 Flash i 1.5 Pro, preimenujući ih u „Prethodni model“ u aplikaciji. Ovi modeli će biti dostupni još neko vreme, kako bi korisnici mogli da nastave ranije započete razgovore.

U posebnoj nadogradnji, Google je poboljšao mogućnosti generisanja slika unutar Gemini-ja prelaskom na Imagen 3. Ova verzija obećava bogatije detalje, poboljšane teksture i veću preciznost u praćenju korisničkih uputstava.

Ažuriranje Gemini 2.0 Flash sada se postepeno pušta korisnicima širom sveta u veb verziji. Na aplikaciji bi trebalo da postane dostupno uskoro, ali za sada se još uvek ne prikazuje.

