Google, pećine i praistorijska umetnost

Kompanija Google je tokom godina kreirala mnoge aplikacije koje olakšavaju pristup muzejskim i drugim izložbama, te umetnosti uopšte, a sada je vreme za novu umetničku kolekciju, koja do korisnika donosi prizor iz pećine Chauvet u mestu Ardèche u Francuskoj.

Radi se o prizorima koji približavaju scene iz praistorijske umetnosti, a eksperti su uz pomoć radioaktivnih ispitivanja zaključili da su neki crteži nastali još pre 36 hiljada godina. Pećina je otkrivena 1994. godine, te iste godine zatvorena za javnost, a kako bi se crteži što bolje sačuvali. Tako je Google-ova izložba jedini način da se vide prastara umetnička dela.

10 minuta VR iskustva

Google je kreirao i desetominutno VR iskustvo pod naslovom Chauvet: The Dawn of Art, a za HTC Vive i Oculus Rift, dok će se na YouTube-u pojaviti neinteraktivna verzija za one koji nemaju VR uređaje. Google Arts & Culture aplikacija će pored toga imati i takozvanu „džepnu galeriju“ u kojoj će uz pomoć proširene stvarnosti svi zainteresovani moći da razgledaju pećinu.

