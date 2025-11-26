Google Photos dobija šest novih AI funkcija

Google Photos je predstavio novu seriju od šest funkcija koje koriste veštačku inteligenciju, čime se značajno proširuju mogućnosti uređivanja i pretrage fotografija.

„Help me edit“

Prva novina je personalizovano uređivanje fotografija, koje omogućava korisnicima da precizno menjaju portrete i grupne snimke. Na primer, moguće je ukloniti naočare za sunce, popraviti zatvorene oči ili prilagoditi izraze lica. AI koristi prethodno označene fotografije iz korisničkih „Face Groups“ da bi promene bile što tačnije. Ovaj alat, pod nazivom „Help me edit“, dostupan je i putem glasovnih ili tekstualnih komandi. Počinje da se proširuje i za iOS korisnike u SAD.

Druga novina je integracija Nano Banana editora za otvoreno stilizovanje slika. Korisnici mogu da traže promene kao što je preoblikovanje fotografije u renesansno platno ili mozaik. Nano Banana takođe pokreće novu sekciju Create with AI. Ova opcija nudi predloške zasnovane na popularnim zahtevima, kako bi korisnici brže započeli proces AI uređivanja. Ove funkcije će biti dostupne na Androidu u SAD i Indiji od naredne nedelje. Kasnije će predlošci biti personalizovani prema interesovanjima i iskustvima korisnika.

Treća funkcija je proširenje Ask Photos alata, koji omogućava AI pretragu Google Photos biblioteke. Nakon pauze i ponovnog pokretanja u junu, alat će sada biti dostupan na preko 100 novih tržišta i podržava 17 novih jezika.

Četvrta novina je Ask dugme, koje korisnicima pruža dodatne informacije o određenim slikama. Pritiskom na dugme, moguće je postavljati pitanja o sadržaju fotografije, pronalaziti slične slike u biblioteci ili davati smernice za željene izmene.

Sve ove nove funkcije imaju za cilj da olakšaju uređivanje, pretragu i kreativnu obradu fotografija, čineći Google Photos sveobuhvatnijim i intuitivnijim alatom za korisnike na više platformi.

Izvor: Engadget