Google Photos duplira limit za Live Albums

Broj fotografija i video snimaka koje možete da sačuvate u Google Photos Live Albums je dupliran! Umesto nekadašnjih 10.000 objekata, sada je limit 20.000, što je izjednačeno sa kapacitetom šerovanih albuma. Ova izmena je javno objavljena na Google Support stranici.

Na prvi pogled izgleda da je 10.000 fotografija i video snimaka teško dostižno, ali to se u praksi pokazalo kao pogrešno. Google Photos dozvoljava korisnicima neograničen automatski upload i neograničen prostor, a Live Albums koristi Google-ovu tehnologiju prepoznavanja objekata za automatsko identifikovanje ljudi, kućnih ljubimaca i drugih objekata na fotografijama, kako bi ih „spakovao“ u albume. S obzirom da se to radi automatski, albumi se brzo dopunjavaju i lako se stiže do zadatog limita.

Ni 20.000 nije nedostižna vrednost, ali će bar znatno prorediti vreme između redigovanja fotografija kako bi se oslobodio prostor. A kao dodatna opcija, uvek možete da napravite još jedan album, koji će imati iste parametre kao i onaj koji ste već popunili.

Izvor: The Verge

