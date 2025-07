Google Photos je redak primer dodavanja AI funkcija uz kompromis i brigu o korisnicima

Veštačka inteligencija danas je praktično preuzela sve u tehnološkom svetu. Bilo da je reč o pretrazi, društvenim mrežama ili skoro svakoj aplikaciji na vašem telefonu – AI je svuda. Zahteva vašu pažnju i često ne ostavlja izbor. Ali Google Photos je nedavno pokazao nešto retko: kako se AI funkcije mogu uvesti uz pravu meru i uvažavanje korisničkog iskustva.

Google Photos se tehnički oduvek oslanjao na AI – samo što to nije uvek tako zvučalo. Mašinsko učenje je omogućilo aplikaciji da prepoznaje lica na fotografijama, da pretražuje objekte i scene, i još mnogo toga. Aplikacija koju volimo koristi AI još od prvog dana.

Međutim, skoro dodavanje Gemini AI-ja u Google Photos delovalo je kao preterivanje. Funkcija Ask Photos, koja je predstavljena prošle godine kao poboljšanje pretrage pomoću AI-ja, bila je ambiciozan potez, posebno jer je klasična pretraga već bila veoma dobra. Ideja je bila omogućiti prirodni jezik u pretrazi i dublje pretraživanje kroz vašu galeriju. Dobra zamisao – ali u početku loša realizacija. Ask Photos je bio spor i nezgrapan, do te mere da je morala da postoji prečica ka „klasičnoj pretrazi“ kako bi se korisnici uopšte snašli. Opet, ideja je imala smisla, ali sprovođenje je zakazalo.

U mnogim slučajevima, AI funkcije se jednostavno uvedu i zadrže, pod pretpostavkom da ih ljudi svakako žele. Nažalost, to je postao dominantan pristup.

Ali Google to nije uradio.

Naprotiv, tiho je pauzirao uvođenje funkcije, otvoreno priznajući da Ask Photos „nije tamo gde bi trebalo da bude“. Od tada je predstavljena nova verzija, koja rešava probleme poput brzine i pronalazi odličan kompromis u pogledu funkcionalnosti.

Nova verzija Ask Photos predstavlja balans između „pretvorimo sve u AI četbota“ i klasičnog korisničkog iskustva koje su ljudi već zavoleli. Kada pokrenete pretragu, Google odmah prikazuje klasične rezultate. Nakon toga, pojavljuje se oznaka „Thinking“ koja pokazuje da AI u pozadini dodatno obrađuje pretragu. Kada je obrada završena, dobijate eventualne dodatne AI odgovore. Na primer, ako tražite „Šta sam večerao prošle subote“, Google Photos će odmah prikazati slike večere, a zatim ponuditi AI sažetak obroka i opciju da postavite dodatna pitanja. To je odličan kompromis – AI funkcionalnost sa brzinom klasične pretrage. Sjajno.

Ono što ovu funkciju čini još boljom jeste to što Photos prepoznaje kada AI jednostavno nije potreban. Ako tražite, recimo, „planine“, aplikacija samo prikazuje relevantne slike, a Gemini (za sada bezuspešno) pokušava da istakne „najbolji rezultat“. Nema AI četbota, samo slike koje ste želeli da pronađete. Ovakav pristup predstavlja pravi primer kako se nove AI funkcije mogu uvesti pažljivo i uz stvarno uvažavanje korisničkog iskustva.

I najbolje od svega – sve to možete i isključiti. U novom meniju sa podešavanjima, Ask Photos može jednostavno da se deaktivira, nakon čega dobijate staro, dobro iskustvo pretrage. Koliko god to zvučalo kao sitnica, zapravo je osvežavajuće, jer bi ovakva opcija trebalo da bude podrazumevana u svakoj aplikaciji koja uvodi AI.

Ovaj pristup je potpuna suprotnost strategijama koje primenjuju druge kompanije. Na primer, Meta forsira AI korisnicima, integrišući Meta AI u Facebook i Instagram, dok je aplikacija koja je ranije služila za upravljanje Ray-Ban pametnim naočarima sada skoro potpuno posvećena AI-ju. Tu nema brige za korisnika – sve je u službi forsiranja AI-ja. Google je takođe imao svojih trenutaka preterivanja, kao što je neizbežni AI Overview u pretrazi, ali sa Google Photos je pokazao da postoji bolji način.

Izvor: 9to5google