Google Photos nadograđuje svoju funkciju pretvaranja slika u video zapis pomoću Veo 3

Najnovniji model za generaciju videa Veo 3 stiže u Google Photos.

Novi model koji je dostupan na kartici „Kreiraj“ u mobilnoj aplikacije, pružiće mogućnost korisnicima u SAD da svoje fotografije pretvore u video klipove.

Google Photos nudi generisanje videa putem nedavno dodatne funkcije „Photo to video“, ali kompanija kaže da dodavanje Veo 3 poboljšava tu funkcionalnost video zapisima višeg kvaliteta. Ovo lansiranje predstavlja način na koji kompanija radi na tome da potrošačima donese svoju najnoviju veštačku inteligenciju putem svojih proizvoda. Google Photos je imao preko 1,5 milijardi aktivnih korisnika mesečno od maja 2025. godine.

Veo 3 će nuditi funkcije besplatno sa ograničenim brojem generacija. Pretplatnici AI Pro i AI Ultra će imati pristup većem broju generacija. Međutim, neće podržati zvuk, a video snimci će trajati četiri sekunde.

Nova funkcija pretvaranja fotografija u video zapisu dostupna je u okviru „Create hub“, novog odeljka u aplikaciji Google Photos gde korisnici mogu da istražuju kreativne alate i funkcije koje pokreće veštačka inteligencija. Pored Veo 3, to uključuje opciju remiksa za promenu stila fotografije; pravljenje kolaža; sastavljanje montaža iz vaših galerija; kreiaranje pokretnih, 3D fotografija nazvanih „kinematografske“ fotogarafije; i alat za pravljenje GIF od slika.

Izvor: techcrunch.com