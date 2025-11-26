Google Photos za iPhone uređuje slike opisivanjem promena

Google objavljuje nekoliko ažuriranja veštačke inteligencije za svoju aplikaciju Google Photos, uključujući iOS podršku za konverzacione izmene, preciznije uređivanje lica i nove veštačke inteligencije. To znači da će funkcija „Pomozi mi da izmenim“ koja vam omogućava da opišete kako želite da Google-ova veštačka inteligencija menja vaše fotografije biti dostupna korisnicima iPhone-a, nakon objavljivanja na Pixel i drugim Android uređajima.

„Počevši od objavljivanja na iOS-u u SAD, možete jednostavno opisati izmene koje želite koristeći svoj glas ili tekst i gledati kako Google Photos oživljava vašu viziju“, rekao je Google u svom blogu sa najavama. Ovo ažuriranje takođe donosi redizajnirani korisnički interfejs za uređivanje Google Photos na iPhone uređaje, što olakšava podešavanje slika jednostavnim gestovima i predlozima jednim dodirom.

Nove personalizovane mogućnosti uređivanja trebalo bi da učine promenu nečega na vama ili licima vaših prijatelja – kao što je skidanje naočara, otvaranje treptanih očiju ili umetanje osmeha – preciznijom pozivanjem na slike iz vaših privatnih grupa lica. Google-ov Nano Banana AI model se takođe integriše u Google Photos, dajući korisnicima više opcija za transformaciju slika u nove stilove poput slika, mozaika i ilustracija.

Ostala ažuriranja uključuju novo dugme „Pitaj“ za korisnike Androida i iOS-a, koje pokreće interfejs u ​​stilu četbota za uređivanje slika i odgovaranje na pitanja o njihovom sadržaju, kao i gotove veštačke inteligencije za korisnike Androida koji vam omogućavaju da trenutno uređujete fotografije koristeći popularne zahteve, kao što je „ubacite me u foto snimanje visoke mode“. Alat „Pitaj fotografije“ koji olakšava pronalaženje određenih slika u vašoj galeriji takođe se proširuje na više od 100 novih regiona i 17 novih jezika.

Izvor: TheVerge