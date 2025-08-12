Google Pixel 10 Pro Fold do oktobra

Google će za samo nekoliko nedelja otkriti najnovije dodatke u Pixel liniji, ali neki uređaji možda neće biti dostupni prilikom lansiranja. Novi izveštaj WinFuture-a sugeriše da Google ima „problema sa lancem snabdevanja“ koji bi mogli da odlože objavljivanje Pixel 10 Pro Fold, Pixel Watch 4 i Pixel Buds 2a do 9. oktobra 2025. godine.

To znači da će, nakon događaja Made by Google 20. avgusta, korisnici možda moći da kupe samo Pixel 10, Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL. Kako je napomenuo WinFuture, Google bi mogao da počne sa isporukom uređaja direktno nakon događaja, dok bi dostupnost u prodavnicama mogla da počne 28. avgusta. Informacije iz drugih izvora sugerišu da Google ne pravi nikakve veće promene cena svoje linije telefona.

Ako su nedavne glasine tačne, Pixel 10 Pro Fold bi mogao biti potpuno otporan na prašinu, kao i imati nešto veći spoljni ekran, zahvaljujući manjem razmaku između poklopca i šarke. Bilo je manje curenja informacija o predstojećim nosivim uređajima kompanije Google, ali Pixel Buds 2a bi mogao doći u novoj „iris“ boji, dok bi Watch 4 mogao imati deblji dizajn.

Google možda priprema i nekoliko nadogradnji za ostatak svoje Pixel linije, uključujući dodavanje treće kamere osnovnom Pixel 10 i dodavanje bežičnog Qi2 punjenja na sve svoje nove telefone.

Izvor: TheVerge