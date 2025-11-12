Google Pixel ima funkciju koju iPhone još uvek ne može da dostigne

Google i Apple već godinama vode bitku za najbolji pametni telefon, ali postoji jedna stvar u kojoj Pixel uređaji i dalje imaju prednost — napredna funkcija transkripcije i snimanja zvuka.

Apple telefoni i dalje zaostaju u jednoj oblasti u kojoj Google briljira

Pixel telefoni dolaze sa ekskluzivnom aplikacijom Recorder, koja može automatski da prepozna govor i pretvori ga u tekst, čak i bez internet veze.

Ova funkcija koristi veštačku inteligenciju i algoritme za prepoznavanje govora direktno na uređaju, što znači da se podaci ne šalju u cloud i da privatnost korisnika ostaje zaštićena. Osim toga, transkripcije se sinhronizuju sa Google nalogom, što omogućava brzo pretraživanje i deljenje sadržaja, a snimci se mogu sortirati i uređivati po govornicima, frazama ili temama.

Napredne AI mogućnosti koje iPhone nema

Iako iPhone nudi glasovne beleške i podršku za diktiranje, Apple još uvek nije razvio funkciju koja bi mogla da se takmiči sa Pixelovim Recorderom. Siri i dalje zahteva internet vezu za većinu zadataka, a transkripcija u realnom vremenu nije dostupna u istoj meri ni u aplikacijama poput Notes ili Voice Memos.

Google je u međuvremenu integrisao slične AI funkcije i u druge delove sistema — od automatskog prevođenja poziva do “Live Caption” opcije koja prikazuje titlove za bilo koji video ili audio zapis. Ove mogućnosti čine Pixel idealnim uređajem za novinare, studente i profesionalce kojima su snimanje i analiza govora deo svakodnevnog posla.

Za sada, Apple još uvek nije najavio ništa slično, iako se očekuje da bi buduće verzije iOS-a, uz pomoć veštačke inteligencije, mogle da donesu naprednije funkcije obrade zvuka direktno na uređaju.

Izvor: Howtogeek