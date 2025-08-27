PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Google plaća 30 miliona za tužbu zbog dece

Angelina [PC Press]

Google će platiti 30 miliona dolara da reši kolektivnu tužbu u kojoj se tvrdi da je povredio privatnost dece na Youtube, prema Rojtersu.

PCPress.rs Image

U tužbi se navodi da je Google prikupljao podatke od dece koja gledaju Youtube video snimke; iako je ova vrsta prikupljanja podataka postala uobičajena, i dalje je nezakonito prikupljati podatke od dece mlađe od 13 godina, prema dugogodišnjem zakonu o zaštiti privatnosti dece na internetu (COPPA).

Iako će Google rešiti slučaj, kompanija poriče ove navode.

Moguće je da do 45 miliona ljudi u SAD ispunjava uslove za primanje malih isplata iz ove kolektivne tužbe, koja obuhvata sve u SAD koji su gledali Youtube mlađi od 13 godina između 1. jula 2013. i 1. aprila 2020. godine.

Izvor: TechCrunch

