Google planira da pošalje veštačku inteligenciju u svemir

Google razmatra ideju koja zvuči kao naučna fantastika – postavljanje AI infrastrukture u orbitu. Projekat pod nazivom Project Suncatcher ima za cilj da premesti energetski zahtevne data centre u svemir, na satelite koje pokreće solarna energija, dostupna 24 sata dnevno. Time bi se smanjila zavisnost od zemaljskih elektrana koje emituju velike količine ugljen-dioksida, a možda bi se i prestalo s ugrožavanjem lokalnog stanovništva.

Reč je o novom velikom poduhvatu kakve je Google nekada često pokretao. Kompanija planira da svoje Tensor Processing Unit (TPU) čipove, specijalizovane za rad veštačke inteligencije, postavi u orbitu na satelite opremljene solarnim panelima. „U budućnosti bi svemir mogao da bude najbolje mesto za smeštanje AI kapaciteta“, napisao je Travis Beals, viši direktor u Google-u. „U pravoj orbiti, solarni panel može da bude i do osam puta efikasniji nego na Zemlji, uz gotovo neprekidnu proizvodnju energije“.

Međutim, projekat nosi brojne izazove. Snažno zračenje u blizini Sunca može brzo da ošteti elektronske komponente, ali Google navodi da su njihovi TPU čipovi testirani na otpornost i da bi mogli izdržati misiju od pet godina bez trajnih oštećenja.

Drugi problem su ultrabrze veze od desetine terabita u sekundi i niska latencija koja je potrebna između satelita. Takve brzine je teško postići u svemiru jer prenos podataka na velike udaljenosti zahteva znatno više energije. Zbog toga Google razmatra mogućnost postavljanja satelita u tesne formacije, na udaljenosti od samo nekoliko kilometara.

Presudni faktor su troškovi. Lansiranje AI čipova u svemir trenutno deluje skupo, ali prema Google-ovim procenama, do sredine dvehiljadetridesetih energetska efikasnost takvog sistema mogla bi da postane uporediva sa zemaljskim data centrima.

Za sada je projekat u ranoj fazi istraživanja, ali Google planira prve probne misije. U saradnji sa kompanijom Planet, u orbitu bi do 2027. godine trebalo da budu lansirana dva prototipska satelita. Cilj eksperimenta je testiranje rada AI modela i TPU hardvera u svemiru, kao i proveravanje optičkih veza između satelita za mašinsko učenje.