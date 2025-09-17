Google Play Games dobija novi izgled

Google uvodi značajnu promenu u svoj servis Play Games na Android uređajima, koja će omogućiti da vaši rezultati, statistika i dostignuća u igrama postanu vidljivi drugim korisnicima.

Vaši rezultati i dostignuća uskoro vidljivi drugima

Cilj je da se igračima ponudi iskustvo slično onome koje već postoji na Steam platformi.

Prema zvaničnom obaveštenju, ažuriranje donosi niz novih mogućnosti:

praćenje i prikaz napretka u igrama i lične statistike,

nove opcije za izgradnju zajednice i povezivanje s drugim igračima,

prilagođavanje korisničkog profila po sopstvenom ukusu.

Promena će se primenjivati automatski, a počinje da se uvodi od 23. septembra u većini zemalja sveta, dok će korisnici u EU i Velikoj Britaniji ažuriranje dobiti 1. oktobra. Google dodatno šalje i imejl obaveštenja korisnicima kako bi bili upoznati s novim funkcijama.

Nakon instaliranja ažuriranja, profili i opcije Play Games servisa biće integrisani direktno u Google Play prodavnicu, tako da neće biti potrebno prebacivanje između različitih aplikacija prilikom upravljanja nalozima.

Glavna ideja ovog ujedinjenog sistema jeste da korisnicima koji žele da javno podele svoje informacije olakša povezivanje s drugim igračima i praćenje svojih dostignuća. Iako detalji nisu potpuno jasni, model podseća na Steam – gde su istorija igranja, postignuća i statistika deo korisničkog profila i dostupni za pregled drugima.

U suštini, Google želi da od Play Games napravi ne samo servis za igre, već i platformu za zajednicu, gde će socijalni aspekt igranja biti jednako važan kao i same igre.

Izvor: Theverge