Google ažurira korisničke profile za svoju uslugu Play igre na Android uređajima kako bi prikazivao statistiku igranja, dostignuća i društvene funkcije. Promene uključuju skup novih mogućnosti za „prikazivanje i praćenje vašeg napretka i statistike u igri, nove načine za izgradnju vaše igračke zajednice i omogućavanje da prilagodite svoj profil svom ukusu“, navodi se na Google-ovoj stranici za pomoć.

Ažuriranje će se primeniti automatski i počinje da se uvodi u većini globalnih regiona 23. septembra, a 1. oktobra za korisnike u EU i Velikoj Britaniji. Google takođe direktno šalje imejlove korisnicima Google Play-a kako bi ih obavestio o promenama. Kada se primene, profili i funkcije Google Play igara počeće da se pojavljuju u Google Play prodavnici kako bi se sprečilo da korisnici moraju da prelaze između aplikacija prilikom upravljanja svojim nalozima.

Ujedinjeno ažuriranje ima za cilj da pomogne korisnicima koji javno objavljuju informacije o svom profilu da se povežu sa drugim igračima i prate svoje igračke prekretnice. Nije jasno šta će ovo konkretno podrazumevati, ali zvuči slično načinu na koji se informacije o igračima, istorija igranja i dostignuća trenutno prikazuju na Valve-ovoj Steam usluzi.

Izvor: TheVerge