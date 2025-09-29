Google Play postaje personalizovaniji

Google Play dodaje centralizovani korisnički centar koji olakšava pronalaženje informacija o nalozima igrača i personalizovanih preporuka za sadržaj. U svojoj objavi na blogu, Google opisuje karticu „You“ kao „bazu“ koja sadrži statistiku, nagrade, pretplate i ažuriranja sa Google Play-a, zajedno sa preporukama za „relevantni sadržaj“.

Pored preporuka za igre, kartica „You“ će takođe davati druge prilagođene predloge sadržaja na osnovu drugih interesovanja i aplikacija korisnika. Google kaže da ovo uključuje preporuke audio knjiga i da će kasnije omogućiti korisnicima Play-a da se vrate na sadržaj poput romana i podkasta koje su već započeli, što olakšava nastavak tamo gde su stali. Centralizovana kartica „You“ je najavljena zajedno sa noYoum Gemini Live preklapanjem za igre preuzete iz Play prodavnice koje omogućava korisnicima da traže savete bez otvaranja novog prozora.

Kartica „You“ u Google Play-u će početi da se uvodi ove nedelje na „odabranim Play Points tržištima“, prema Google-u, i proširiće se na dodatne zemlje 1. oktobra. Google ne navodi na koje zemlje se ovaj vremenski okYour odnosi u svom blogu — tražili smo dodatne informacije i ažuriraćemo informacije ako dobijemo odgovor.

Izvor: TheVerge