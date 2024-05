Google Play prodavnica sada vam omogućava da preuzimate dve aplikacije istovremeno – donekle

Google je nadogradio Play prodavnicu kako bi ponudio iskustvo koje korisnici App Store-a imaju već duže vreme.

Google sada omogućava istovremeno preuzimanje dve aplikacije na Androidu

Google Play prodavnica će sada omogućiti da istovremeno preuzimate dve aplikacije, okončavajući duga čekanja ako imate više aplikacija za instalaciju na svom Android telefonu. Iako Apple dozvoljava istovremeno preuzimanje tri aplikacije, nova funkcija Play prodavnice predstavlja olakšanje za korisnike poput onih koji ne mogu da čekaju da se sve aplikacije instaliraju pojedinačno.

Novo ažuriranje Play prodavnice

Prema 9to5Google-u, najnovija verzija Play prodavnice 40.6.31 omogućava preuzimanje dve aplikacije istovremeno. Primećeno na Pixel pametnom telefonu, nova funkcija Play prodavnice prikazuje preuzimanje aplikacija na početnom ekranu u boji, dok su one koje čekaju da se preuzmu u sivim tonovima. S obzirom da je trenutno ograničenje dva istovremena preuzimanja, sve ostale aplikacije čekanja su označene kao “Na čekanju.” Međutim, ovo je malo drugačije od onoga što su ranije najave informacija sugerisala. Kružile su glasine da će višestruka funkcionalnost preuzimanja omogućiti istovremeno preuzimanje najmanje pet aplikacija, što ukazuje na potencijalnu nadolazeću promenu politike preuzimanja Play prodavnice.

Iako Google izgleda kao da je krenuo u pravom smeru u svojoj borbi protiv Apple-a, nova funkcija Play prodavnice nije baš idealna. Prema izveštaju, istovremena preuzimanja rade samo za nove aplikacije. To znači da kada ažurirate postojeće aplikacije, one se završavaju jedna po jedna. S druge strane, Apple ne razlikuje između preuzimanja novih i postojećih aplikacija i dozvoljava tri istovremena preuzimanja na App Store-u. Google verovatno neće uskoro uvesti funkciju istovremenog preuzimanja aplikacija za ažuriranja aplikacija, ali uvek postoji mogućnost s obzirom na to da kompanija može gledati ka Apple-u.

Nova funkcija višestrukog preuzimanja dostupna je trenutno samo na Pixel telefonima sa najnovijom verzijom Play prodavnice, ali će je verovatno dobiti svi korisnici Androida u nekom trenutku. Međutim, Google još nije zvanično najavio funkciju, a datum šireg uvođenja takođe nije jasan.

Izvor: Techlusive

Podelite s prijateljima

Tweet