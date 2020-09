Google počinje sa prikazivanjem licenci za slike

Tokom godina, Google je primetio da kreatori sadržaja često dolaze na Google Images i pretražuju slike koje potencijalno mogu da koriste u svojim projektima. Sada je došlo vreme da sam Google olakša pretragu ovakvih slika, i doda oznaku “Licensable” uz fotografiju ako za nju postoje informacije o licenciranju od strane autora.

Konačno brže do besplatnih slika

Ako pored slike postoji nova oznaka “Licensable”, dobićete link do detalja o licenciranju – da li je pod Creative Commons, da li se može besplatno koristiti u komercijalne svrhe, ili ima komercijalnu licencu. Pogled izbliza će vam pokazati autorska prava i samog autora. Sa druge strane, ako izdavač fotografije pruži Google-u informacije o tome kako kupiti fotografiju za komercijalnu upotrebu, dobićete link i do web stranice gde to možete i učiniti.

Budući da prelistavanje gomile slika može biti zamorno, Google je uveo i mogućnost filtriranja na osnovu informacija o licenciranju. Ako slike želite da iskoristite samo u okviru Creative Commons, u padajućem meniju samo izaberite CC opciju u okviru korisničkih prava. Kako bi se sve ovo realizovalo u praksi, Alphabetov glavni servis Google je sarađivao sa Getty Images, i drugim poznatim servisima za slike.

U današnje vreme izuzetno je važno da vodimo računa o preuzimanju tuđeg sadržaja, kako ne bi došlo do kršenja autorskih prava. Zbog sve veće upotrebe fotografija u komercijalne svrhe, Google je uveo neke nove opcije i načine pretraga kako bi korisnik bio siguran da ne koristi neku fotografiju koja je unapred zaštićena i za nju postoji licenca koja mora da se plati kako bi se upotrebila javno.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet