Google Podcasts uskoro prestaje sa radom, korisnici pozvani da pređu na YouTube Music

Kompanija je počela da upozorava korisnike aplikacije da će morati da prenesu svoje pretplate na YouTube Music do 2. aprila kako bi nastavili da prate i strimuju svoje omiljene emisije u budućnosti.

Google uskoro gasi svoju aplikaciju za podcaste u SAD-u Korisnici koji ne pređu odmah će još uvek imati dodatno vreme za migraciju, ali neće više moći direktno da strimuju sa aplikacije za podcaste nakon ovog datuma.

Aplikacija Google Podcasts, instalirana preko 500 miliona puta na Android uređajima širom sveta, više od pola decenije je nudila jednostavan i efikasan interfejs za otkrivanje, praćenje i slušanje podcasta, kao i alate za dodavanje podcasta putem RSS feed-a. Nažalost za fanove aplikacije, tehnološki gigant je rekao prošlog septembra da će početi da ga ukida početkom 2024. godine kao deo šireg plana za centralizaciju svojih audio usluga pod YouTube-om.

Godine 2020, YouTube Music je ponudio sličnu strategiju prelaska kako bi odveo slušaoce muzike daleko od Google Play Music pre nego što je on ugašen iste godine. Međutim, aplikacija Google Podcasts je nastavila da se održava godinama jer YouTube Music nije bio spreman da podrži podcaste sve do nedavno. Do kraja 2023, YouTube Music je bio sposoban da podrži podcaste globalno, a do februara su takođe imali mogućnost da otpremaju svoje RSS feed-ove.

Prelazak na YouTube bi mogao pomoći Google-u da postane veći igrač u ovom prostoru, ne samo kombinujući svoje napore i usmeravajući svoju pažnju, već i zato što je interesovanje za video podkaste – koji su već bili popularni na YouTube-u – u porastu. Ove nedelje, na primer, Spotify je sklopio sporazum sa Universal Music Group (UMG) kako bi doneli video podkaste korisnicima u SAD-u njihove strim platforme nakon što su ranije u martu najavili testiranja video podkasta u 11 drugih tržišta širom sveta.

Bleeping Computer je prvi primetio datum gašenja Google Podcasts-a u SAD-u, a stranica za podršku na Google-ovom sajtu potvrđuje da će korisnici u SAD-u moći koristiti aplikaciju za podcaste samo do kraja marta 2024. Za one koji propuste pop-up obaveštenja u aplikaciji, Google će korisnicima ponuditi dodatno vreme za čuvanje svojih pretplata omogućavajući im korišćenje opcije za izvoz aplikacije do jula 2024.

Google nije odmah odgovorio na zahtev za komentarom, ali nakon objavljivanja je odgovorio da i dalje “teži” aprilskom roku za SAD, ali još uvek nije podelio rok za ostatak sveta.

Iz ranijih izjava, ipak, plan je da se Google Podcasts globalno ukine do 2024. godine.

Izvor: Techcrunch

