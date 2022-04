Google pokreće novi sistem naplate u Play Store-u, a programeri plaćaju račun

Nova politika Google Play-a o sistemu plaćanja počela je 1. aprila.

Aplikacije koje ne budu pratile promenu biće uklonjene 1. juna

Ova promena primorava programere da koriste sistem plaćanja kompanije za kupovinu u aplikaciji. Ažuriranje znači da ne možete da dodajete linkove ili odeljke u aplikaciju koji preusmeravaju korisnike da kupuju premium pretplate sa vašeg sajta ili alternativnih izvora. Zauzvrat, moraćete da platite 15% ili 30% naknade (u zavisnosti od kategorije vaše aplikacije) gigantu za pretragu za olakšavanje ovih transakcija. Google je ovo prvi put najavio u septembru 2020., dajući programerima rok od godinu dana da unesu izmene u svoje aplikacije, tako da Google Play naplata bude podrazumevani sistem plaćanja. Prošle godine je nekim programerima dala produženje za šest meseci, produžavajući rok do 31. marta 2022. Od danas, nova politika kompanije stupa na snagu za sve – i stvari se menjaju. Na primer, ako koristite alternativne načine plaćanja, ne možete da promovišete svoje planove u aplikaciji ili da kreirate linkove koje će odvesti korisnike na tu stranicu.

Trenutno, Spotify ima premium odeljak naveden u svojoj Android aplikaciji koji preusmerava korisnike na njegovu veb lokaciju. Tehnički, mora da ukloni ovaj odeljak iz svoje aplikacije. Ali pošto je sklopio dogovor sa Google-om da testira alternativne metode naplate, mogao bi da dobije izuzeće.

U svakom slučaju, ako aplikacija ne bude u skladu sa Google smernicama do 1. juna 2022, biće uklonjena iz Play Store. Ipak, to nije slučaj svuda u svetu – za programere u Indiji, Google daje rok do oktobra 2022. da naprave promenu. Ali to bi se moglo promeniti jer je ranije ove nedelje Komisija za konkurenciju Indije (CCI) utvrdila da su uslovi naplate Google-a „nepošteni“ i „diskriminatorni“.

Prošle godine, Južna Koreja je usvojila zakon kojim će naterati Apple i Google da dozvole programerima da u svoje aplikacije uključe alternativne načine plaćanja.

Izvor: Thenextweb

Podelite s prijateljima

Tweet