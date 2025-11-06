Google ponovo demantuje navode o problemima Gmail-a

Google je, kao i ranije ove godine, morao da umiri korisnike tvrdeći da nije došlo do incidenta koji bi mogao ugroziti njihove Gmail naloge.

16,4 miliona adresa bilo prvi put uključeno u evidenciju

Nakon što su brojni mediji objavili da je navodno kompromitovano 183 miliona lozinki, Google je objavio da to nije tačno.

Prema kompaniji, navedeni nalozi verovatno nisu žrtve novog napada, već su nedavno dodati u bazu podataka sajta Have I Been Pwned (HIBP). Sajt omogućava korisnicima da provere da li su njihovi podaci ukradeni. Kreator HIBP-a, Troy Hunt, naveo je da je preko 90% ukradenih akreditiva već bilo zabeleženo ranije. Oko 16,4 miliona adresa bilo prvi put uključeno u evidenciju o incidentima.

Google ističe da su „izveštaji o sigurnosnom proboju Gmail-a koji pogađa milione korisnika“ netačni. Sigursnot Gmail-a je snažna, uz preporuku korisnicima da uključe dvofaktorsku autentifikaciju i koriste passkey-je. Takođe, lozinke treba odmah da se resetuju u slučaju kompromitovanja.

Izvor: Engadget