Google ponovo odlaže gašenje kolačića

Google stalno obećava da će postepeno ukinuti kolačiće trećih strana na Chrome-u, ali to zapravo ne čini. Kompanija je obećala da će ukinuti kolačiće još 2020. godine, pomerajući datum nazad na 2023., a zatim na 2024. Imali smo nešto ranije ove godine, kada je Google onemogućio kolačiće za jedan procenat korisnika Chrome-a, ali su ti napori zastali. Sada, kompanija kaže da se to neće dogoditi do sledeće godine.

Višegodišnja odlaganja

Lako je povući Google za ovo, ali to nije u potpunosti u rukama kompanije. Tehnološki gigant blisko sarađuje sa Britanskom upravom za konkurenciju i tržišta (CMA) kako bi osigurao da svi alati koje implementira da bi zamenili mogućnosti praćenja i merenja kolačića nisu protiv konkurencije. Ovi alati su zajednički poznati kao Privacy Sandbox i Google kaže da mora da sačeka dok CMA ne dobije „dovoljno vremena da pregleda“ rezultate industrijskih testova koji će biti dostavljeni do kraja juna.

Google-ov sandbox privatnosti izazvao je neke kontroverze poslednjih godina. Predloženi alati su izazvali žalbe adtech kompanija, izdavača i oglasnih agencija, na osnovu toga što su teški za rad, ne zamenjuju na adekvatan način tradicionalne kolačiće i daju previše moći Google-u. U tom cilju, kompanija je rekla da prepoznaje „stalne izazove u vezi sa usklađivanjem različitih povratnih informacija od industrije, regulatora i programera“. Ovo je još jedan razlog za odlaganje do sledeće godine.

CMA nije jedina regulatorna agencija koja daje pogled sa strane na trenutnu iteraciju ovih alata. Kancelarija komesara za informacije sa sedištem u Velikoj Britaniji sačinila je izveštaj u kojem se navodi da bi oglašivači mogli da koriste ove alate za identifikaciju potrošača.

Oni koji rade u reklamnoj industriji žele da vide kolačiće zbog buke, uprkos pritužbama. Drew Stein, izvršni direktor adtech kompanije za podatke Audigent, rekao je za Engadget da je vreme da Google „ispuni obećanje o boljem ekosistemu“ sprovođenjem svojih planova za eliminisanje kolačića trećih strana.

CMA je, s druge strane, pokazao spremnost da zadrži kolačiće trećih strana u igri, posebno ako Google-ovo rešenje čini više štete nego koristi. Videćemo šta će biti sledeće godine.

Izvor: Engadget

