Google pooštrava pravila za Android aplikacije koje troše previše baterije

Kompanija će uvoditi upozorenja na Play Store-u.

Pravila stupa na snagu 1. marta 2026.godine

Google uvodi novi metriku za programere aplikacija koja prati potrošnju baterije. Ako aplikacija konstantno krši smernice o potrošnji, pojaviće se upozorenje u Play Store-u za krajnje korisnike.

Posebna pažnja biće posvećena tzv. wake lock-ovima – situacijama kada aplikacije koje troše mnogo energije sprečavaju telefon da uđe u režim spavanja dok ekran nije aktivan. Prag za prihvatljivo ponašanje je postavljen na više od dve kumulativne sate neizuzetih wake lock-ova u 24 časa. Izuzeci postoje ako pozadinski proces donosi jasnu korisničku korist, poput reprodukcije muzike ili transfera podataka iniciranih od strane korisnika.

Ako programer ne reši problem, aplikaciji će biti dodeljeno vidljivo upozorenje: „Ova aplikacija može trošiti više baterije nego što se očekuje zbog aktivnosti u pozadini.“ U nekim slučajevima, aplikacije će biti isključene iz određenih sekcija za otkrivanje unutar Play Store-a. Pravila stupa na snagu 1. marta 2026.

Izvor: Engadget