Google pravi data centre u svemiru

Google želi da koristi satelitet koji rade na solarnu energiju kao data centre.

Google je smislio da osvoji svemir. Kako bi zaobišao ograničenja energetskih resursa za centre podataka za veštačku inteligenciju Google želi da svoje čipove preseli u svemir. Ideja je da se koristi satelitima na solarni pogon koji bi mogao da čuva podatke.

Google se nada da će moći da koristi 24 sati dnevno sunčevu energiju u svemiru. Na taj način imao bi neograničen izvor čiste energije što bi kompaniji dalo šansu da ostvari svoje ambicije bez brige. U okviru ovog sna sateliti opremljeni solarnim panelima u svemiru mogli bi da budu i do osam puta produktivniji od onih na zemlji.

Kao glavni izazov u ostvarenju vizije Google vidi komunikaciju između satelita kao i svemirsko smeće. Svemirsko smeće predstavlja veliki rizik od sudara što može da našteti i komunikaciji i samom satelitu. Da li je slučajno Googlu palo na pamet da prvo ukloni svemirsko smeće? Ne nije. Već je započeo testiranje otpornosti čipova na moguća zračenja.

Ideja osvajanja svemira počinje 2027. godine kada Google želi da testira hardver u orbiti.

Izvor: theverge.com