Google pravi rivala Duolingu u app Translate

Google u svoju aplikaciju Translate ugrađuje alate za učenje jezika zasnovane na veštačkoj inteligenciji. Nova funkcija, koja se sada pojavljuje u beta verziji, može da kreira prilagođene lekcije jezika na osnovu vašeg nivoa veština i vaše svrhe za učenje novog jezika, kao što je odmor u drugoj zemlji.

Za sada, Google Translate može pomoći samo govornicima engleskog jezika da vežbaju španski i francuski, kao i govornicima španskog, francuskog i portugalskog jezika da vežbaju engleski. Kada dodirnete novo dugme za vežbanje u aplikaciji Google Translate, možete da izaberete svoj nivo veština i opišete svoj cilj. Takođe možete da birate između unapred podešenih scenarija, kao što je korišćenje jezika za profesionalne razgovore, svakodnevne interakcije, razgovor sa prijateljima i porodicom i još mnogo toga. Google će zatim koristiti svoje modele veštine Gemini da generiše lekciju na osnovu vašeg odgovora. Ako kažete Googleu da imate srednje veštine španskog jezika i da želite da komunicirate sa porodicom domaćinom dok studirate u inostranstvu, Translate može da kreira preporučeni scenario koji će vam pomoći da naučite o vremenima obroka. Odatle možete ili vežbati govor o toj temi pomoću Prevodioca ili slušati razgovore i dodirivati reči koje prepoznajete.

„Ove vežbe prate vaš dnevni napredak i pomažu vam da izgradite veštine potrebne za komunikaciju na drugom jeziku sa samopouzdanjem“, rekao je Matt Sheets, menadžer proizvoda u Googleu, tokom brifinga za novinare. Postavka zvuči pomalo slično aplikaciji Duolingo, koja takođe prilagođava planove časova na osnovu vašeg nivoa veština i ciljeva.

Pored toga, Google je pokrenuo funkciju prevođenja uživo u aplikaciji Translate, koja vam omogućava da vodite razgovore sa nekim čak i ako ne govorite istim jezikom. Funkcija prevodi vaš govor na jezik koji vaš govornik želi da koristi kreiranjem transkripcije i audio prevoda generisanog veštačkom inteligencijom, i obrnuto. Za razliku od prevođenja uživo na Google Pixelu 10, aplikacija Google Translate ne pokušava da zvuk generisan veštačkom inteligencijom zvuči kao vaš glas, ali je Šits rekao novinarima da kompanija „eksperimentiše sa različitim opcijama tamo“.

Prevod uživo je trenutno dostupan korisnicima u SAD, Indiji i Meksiku i radi na više od 70 jezika, uključujući arapski, francuski, hindi, korejski, španski i tamilski.

Izvor: TheVerge