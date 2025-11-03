Google predstavio ličnog trenera zasnovanog na Gemini AI tehnologiji

Google je predstavio novu funkciju u okviru Fitbit aplikacije — ličnog trenera zasnovanog na Gemini AI tehnologiji. Ovaj alat je dizajniran da korisnicima pruža detaljne i personalizovane savete u vezi sa fitnesom, snom, ishranom i opštim zdravljem, koristeći podatke u realnom vremenu i istorijske informacije o korisnikovim aktivnostima. Funkcija je trenutno dostupna kao javna beta verzija za korisnike u Sjedinjenim Američkim Državama koji koriste Android uređaje i Fitbit Premium pretplatu, a planira se širenje na druge regije u narednim mesecima.

Personalizovani pristup zdravlju

Korisnici započinju interakciju sa AI trenerom kroz kratak uvodni razgovor u trajanju od 5 do 10 minuta, putem teksta ili glasa. Tokom ovog procesa, Gemini AI prikuplja informacije o korisnikovim ciljevima, trenutnom nivou aktivnosti, preferencijama vežbanja i dostupnoj opremi. Na osnovu ovih podataka, AI kreira potpuno personalizovane planove vežbanja i aktivnosti koji se dinamički prilagođavaju kako korisnik napreduje.

Korisnici mogu postavljati pitanja, tražiti prilagođavanja planova, dobijati sugestije za poboljšanje navika i pratiti svoj napredak kroz detaljne izveštaje. Gemini AI takođe može davati podsjetnike, motivacione poruke i preporuke za odmor, što pomaže korisnicima da održe kontinuitet i angažman u svojim rutinama. Sve to omogućava interakciju putem prirodnog razgovora, bez potrebe za navigacijom kroz meni ili traženjem informacija ručno.

Glavne oblasti podrške koje AI trener pokriva uključuju:

Trening fitnesa: Kreiranje personalizovanih rutina vežbanja, prilagođavanje planova u skladu sa napretkom, nivom energije i dostupnom opremom. AI takođe može davati savete za izbegavanje povreda i optimizaciju opterećenja.

Analiza sna: Praćenje obrazaca spavanja i tumačenje podataka kako bi se identifikovali faktori koji utiču na kvalitet sna. AI može davati savete o optimalnom vremenu za odlazak na spavanje, preporukama za opuštanje i tehnike za poboljšanje dubokog sna.

Uvidi u zdravlje: Pružanje informacija o ključnim zdravstvenim parametrima, uključujući puls, nivo stresa, kalorijsku potrošnju i hidrataciju, kao i davanje preporuka zasnovanih na prikupljenim podacima.

Google naglašava da je ovaj alat namenjen za opšte dobrostanje i samopomoć, te da nije zamena za profesionalnu medicinsku pomoć. Korisnici se u svakom trenutku mogu prebaciti između nove AI funkcionalnosti i standardne verzije aplikacije, čime se obezbeđuje fleksibilnost i kontrola nad svojim podacima.

Očekuje se da će Gemini AI trener postati ključni deo digitalnog fitnes iskustva, jer kombinuje naprednu veštačku inteligenciju, podatke iz pametnih satova i personalizovane preporuke, čime se korisnicima omogućava postizanje ciljeva na jednostavan i efikasan način.

Izvor: Howtogeek