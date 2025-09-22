PC Press specijal - IT u fabrikama
PCPress.rs Image
News Technology 

Google predstavio najmoćniji superračunar do sada

Tijana Barašević

Google je na konferenciji Hot Chips 2025 završio sesije o mašinskom učenju predstavljanjem svog najnovijeg tenzorskog procesora – Ironwood TPU.

PCPress.rs Image

Ironwood TPU donosi 1,77 petabajta memorije i novi svetski rekord

Ovaj čip, prvi put otkriven na događaju Google Cloud Next ’25 u aprilu 2025, označava sedmu generaciju TPU hardvera i prvi je koji je primarno osmišljen za inference zadatke velikih razmera, a ne za treniranje modela.

Bizit 2025

Snaga Ironwood čipa

Svaki Ironwood čip integriše dva računarska jezgra i postiže čak 4.614 TFLOPS FP8 performansi. Osam slojeva HBM3e memorije donosi 192 GB kapaciteta po čipu uz protok od 7,3 TB/s.

Dodatno, čip poseduje 1,2 TB/s I/O protoka, što omogućava skaliranje sistema do 9.216 čipova po jednom „podu“ bez potrebe za dodatnom logikom. U toj konfiguraciji dostiže se impresivnih 42,5 eksaflopsa ukupnih performansi.

Rekordna memorija

Ironwood ne donosi samo sirovu procesorsku snagu, već i novi svetski rekord u memorijskim kapacitetima. Na nivou celog poda, ovaj TPU nudi 1,77 petabajta direktno adresabilne HBM memorije.

Pročitajte i:  Google Photos je redak primer dodavanja AI funkcija uz kompromis i brigu o korisnicima

Ovo je prvi put da je sistem sa zajedničkom memorijom za više CPU jedinica dostigao ovakav nivo. Ključ za ovakav podvig leži u optičkim kola-prekidačima, koji povezuju rackove i omogućavaju ogromnu propusnost uz stabilnost sistema.

Stabilnost, pouzdanost i otpornost

Google je u arhitekturu ugradio brojne mehanizme za povećanje pouzdanosti:

  • on-chip root of trust za bezbednost,
  • ugrađene self-test funkcije,
  • tehnologije za zaštitu od „tihe“ (silent) korupcije podataka,
  • logičke funkcije za popravku, koje poboljšavaju iskorišćenost čipova u proizvodnji.

Sistem je sposoban da se sam rekonfiguriše oko otkazalih čvorova i da obnavlja radna opterećenja iz prethodnih tačaka (checkpoint restore). U celom dizajnu naglašena je filozofija RAS (reliability, availability, serviceability) – pouzdanost, dostupnost i servisabilnost.

Efikasnost i hlađenje

Ironwood koristi treću generaciju Google-ove tečne infrastrukture za hlađenje, sa cold plate rešenjem koje omogućava da čipovi ostanu stabilni pod velikim opterećenjima. U poređenju sa prethodnikom, Trillium TPU-om, Ironwood nudi dvostruko bolje performanse po vatu. Pored toga, koristi dinamičko podešavanje napona i frekvencije (DVFS) za dodatnu energetsku efikasnost pri različitim tipovima radnih opterećenja.

Pročitajte i:  Fortnite se vraća na iOS u Australiji

AI u dizajnu čipa

Zanimljivo je da Ironwood u svom razvoju koristi i veštačku inteligenciju. AI tehnike su pomogle u optimizaciji ALU kola i rasporeda komponenti na čipu, čime je postignuta bolja efikasnost i stabilnost.

Dodata je i četvrta generacija SparseCore procesora, specijalizovana za ubrzavanje zadataka poput embeddings operacija i kolektivnih računanja, što je posebno značajno za sisteme preporuka i pretragu.

Već u upotrebi

Ironwood TPU je već u masovnom raspoređivanju unutar Google Cloud data centara. Međutim, važno je napomenuti da TPU ostaje interna platforma i nije direktno dostupna spoljnim korisnicima.

Reakcije stručnjaka

Na događaju Hot Chips 2025, Ryan Smith sa portala ServeTheHome prokomentarisao je:

„Ovo je bila fantastična prezentacija. Google je još pre mnogo generacija shvatio potrebu za visokokvalitetnim AI hardverom. Sada kompanija inovira na svakom nivou – od čipova, preko međusobnog povezivanja, pa sve do fizičke infrastrukture. Iako je bila poslednja prezentacija na konferenciji, publika je ostala prikovana uz binu gledajući šta Google pokazuje.“

Zaključak

Sa Ironwood TPU-om, Google je postavio novi standard u oblasti superračunara i AI infrastrukture. Rekordnih 1,77 petabajta memorije, uz ogromnu procesorsku moć i energetski efikasniji dizajn, čini ga ključnim korakom ka budućnosti u kojoj će obrada podataka i AI modeli postati još veći i moćniji.

Pročitajte i:  Google gubi žalbu u Sjedinjenim Državama zbog reformi prodavnica aplikacija u slučaju Epic Games

Ovim potezom, Google jasno pokazuje da trka u razvoju AI hardvera nije ni blizu završetka – naprotiv, tek ulazi u novu fazu.

Izvor: Techradar

Facebook komentari:
Tagovi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *