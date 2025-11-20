Google predstavlja Ironwood TPU – novu generaciju AI čipova

Google je zvanično učinio dostupnim svoje najnovije Ironwood Tensor Processing Units (TPU) čipove, sedmu generaciju specijalizovanog hardvera namenjenog veštačkoj inteligenciji. Ovi čipovi već pokreću novi „superpod“ sistem sa impresivnih 9.216 TPU jedinica, čime Google postavlja novi standard u oblasti AI infrastrukture. Ironwood predstavlja do sada najbrži Google-ov AI procesor, namenjen i treniranju i inferenciji, sa performansama koje su četiri puta veće od prethodnog modela TPU v6e i čak deset puta veće od TPU v5p.

Superpod i partnerstva koja pokreću AI budućnost

Superpod koristi brzine interne mreže do 9,6 Tbps i poseduje 1,77 petabajta zajedničke memorije visokog protoka (HBM), uz specijalni sistem tečnog hlađenja koji omogućava stabilnost i energetsku efikasnost. Prema Google-u, ovaj sistem ima čak 24 puta veću računarsku snagu od američkog superkompjutera El Capitan, što ga čini jednim od najmoćnijih računarskih klastera na svetu.

Iako Google samostalno dizajnira Ironwood čipove, njihovu proizvodnju poverava partnerskim fabrikama. Iako kompanija nije otkrila koji proizvođač stoji iza čipova, stručnjaci procenjuju da ih najverovatnije izrađuje TSMC, s obzirom na njenu dominaciju u naprednim procesnim tehnologijama.

Potražnja za ovakvim čipovima je ogromna — Google beleži rekordan broj cloud ugovora, uključujući više od milijardu dolara vrednih poslova samo ove godine, što je više nego u prethodne dve zajedno. U trećem kvartalu kompanija je zabeležila i rast prihoda od 34% u odnosu na isti period prošle godine.

Jedan od najvećih korisnika novih TPU klastera je kompanija Anthropic, tvorac Claude AI modela, koja je proširila partnerstvo sa Google-om i obezbedila pristup do milion TPU jedinica tokom 2026. godine.

Pored hardverskih inovacija, Google je unapredio i softversku podršku: Kubernetes Engine sada uključuje Cluster Director za efikasnije upravljanje resursima, dok su ažuriranja stigla i za vLLM sistem, kao i za open-source framework MaxText, čime se olakšava rad programerima koji razvijaju LLM modele.

Ovim potezom Google jasno pokazuje da ne želi samo da parira AMD-u i Nvidiji, već i da definiše sledeći nivo AI računarske infrastrukture — u kojoj su brzina, efikasnost i skalabilnost ključni faktori budućnosti veštačke inteligencije.

