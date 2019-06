Google pretraga neće prikazati više od dva top rezultata sa istog sajta

Google pušta Search ažuriranje sa ciljem da pruži više opcija na stranici sa rezultatima. Tehnološki gigant kaže da je ažuriranje dizajnirano da pruži više raznolikosti lokacija, a to znači da sada više nećemo dobijati više od dva top rezultata sa iste veb stranice.

Pretraživač kompanije bi još uvek mogao da pruži više od dva rezultata s iste veb stranice ako algoritmi utvrde da su oni vrlo relevantni za određenu pretragu, ali zvuči kao da možete očekivati više raznolikih rezultata nego što je to bio slučaj ranije.

Budući da je nova funkcija zasnovana na domenu, ona će tretirati poddomene i njihove root domene kao deo jedne veb lokacije. Google će i dalje prikazivati samo dva top rezultata od njih i tretiraće ih kao zasebne veb sajtove samo ako pronađe više od nekoliko relevantnih stranica.

This site diversity change means that you usually won’t see more than two listings from the same site in our top results. However, we may still show more than two in cases where our systems determine it’s especially relevant to do so for a particular search….

— Google SearchLiaison (@searchliaison) June 6, 2019