Google prilagođava rezultate pretrage trenutnoj lokaciji korisnika

Dugo smo mogli da dobijamo rezultate lokalnog pretraživanja tako što bismo posetili Google na različitim domenima, poput google.com za SAD, google.co.uk za Englesku ili google.co.jp za Japan, ali to više neće biti slučaj. Iz Google-a poručuju da će sada isporučiti rezultate pretrage relevantne za vašu trenutnu lokaciju, bez obzira na to koji domen posećujete. Dakle, ako ste u Njujorku i posetite google.ru, i dalje ćete dobiti rezultate relevantne za Njujork.

Srećom, i dalje će biti moguće izbeći rezultate pretrage vaše zemlje. Moći ćete da menjate lokacije, a to morate da uradite preko menija sa podešavanja na dnu google.com (koji verovatno nikada ranije niste primetili, jer je skriven u uglu na desktopu). Ako odete do podešavanja, a zatim Podešavanja pretrage, moći ćete da izaberete novu lokaciju. Google kaže da pravi ovu promenu jer je jedna od pet pretraga “vezana za lokaciju”, a kompanija smatra da je od ključne važnosti da ponudi lokalne informacije kako bi dali najbolje rezultate. Dakle, ako se nalazite u Srbiji i Google to “zna”, nezavisno kojoj verziji njihovog pretraživača pristupate rezultati će uvek biti lokalizovani i prikazivaće najrelevantnije informacije vezane upravo za Srbiju.

Čini se da je ova funkcija najviše prilagođena putnicima, jer po rečima Google-a ako posetite drugu zemlju, automatski će vam izbaciti lokalne rezultate, to jest mesta koje posećujete, a zatim se vratiti čim dođete kući. Pre, ako je putnik uporno pokušavao da kuca u Google domen svoje zemlje, možda nisu dobijali ono što Google vidi kao idealan rezultat pretrage. Očigledno je da Google već koristi ovaj model za već postojeće usluge, uključujući YouTube i Gmail. Politika kompanije da uvek služe lokalnim rezultatima sada će se primenjivati na desktop i mobilne pretrage, kao i na Google Maps i iOS Google aplikaciju.

