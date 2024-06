Google priprema nove AI dodatke za Chromebook Plus laptopove

Pre dve nedelje, Google je na svojoj I/O konferenciji za developere najavio niz novih funkcija pokretanih veštačkom inteligencijom. Microsoft je prošle nedelje pratio sa uvođenjem svojih Copilot+ PC-a, koji takođe sadrže niz novih AI funkcija. Predvidljivo, Google sada najavljuje svoj odgovor na Copilot+ PC inicijativu sa skromnim Chromebook-om, tačnije sa Chromebook Plus linijom koju je prvi put najavio prošlog oktobra. Kada je Google prvi put najavio Chromebook Plus, fokusirao se na kombinaciju hardvera visokih performansi i nekih skromnih AI softverskih funkcija u poređenju sa onim što biste dobili na običnim Chromebook-ovima.

Nove AI funkcije

Međutim, sada Google ispunjava ono što je prvobitno najavio: Chromebook Plus modeli dobijaju niz funkcija koje je Google prvi put najavio prošle godine, kao i neke nove koje do sada nismo čuli.

Funkcija “Help me write”

Za početak, funkcija “help me write” koju je Google blago lansirao ranije ove godine, sada je dostupna na svim Chromebook Plus laptopovima. Ova funkcija bi trebala raditi u bilo kom polju za unos teksta na webu, bilo da je to Google proizvod kao što je Gmail ili sajt kao što je Facebook. Možete je koristiti da dobijete prompt ili da analizirate ono što ste već napisali kako biste ga učinili formalnijim ili smešnijim (iako je Google priznao da nije sigurno da li AI zapravo može biti smešan). U osnovi, to je generativni tekstualni alat koji možete koristiti širom weba. Nije iznenađujuće što se pojavljuje na Chromebook-ovima, jer je Google rekao da možete uključiti ovu funkciju u Chrome-u za Windows i Mac još u februaru. Ali Google kaže da se ona implementira na nivou operativnog sistema na Chromebook-ovima, tako da je možete koristiti i van pretraživača.

Generisanje slika

Sledeća funkcija je još jedna koju je Google najavio prošle jeseni, i ona je čisto za zabavu. Ugrađeni generator slika će vam omogućiti da generišete pozadine za desktop i pozive putem videa unosom teksta. Nije ništa drugačije od onoga što biste radili sa drugim generatorima slika, iako još uvek ne mogu reći koliko brzo radi ili koliko se dobro drži onoga što tražite. Google uključuje nekoliko promptova koje možete isprobati ili prilagoditi kako biste započeli.

Magic Editor u Google Photos

Poslednje ažuriranje je da Magic Editor u Google Photos dolazi na laptopove isključivo kao funkcija za Chromebook Plus uređaje. Prvo dostupan na Google-ovim Pixel uređajima, Magic Editor je bio deo Google One plana pretplate neko vreme, ali sada je šire dostupan pod uslovom da vaš telefon ispunjava minimalne specifikacije. Što se tiče laptopova, Chromebook Plus modeli su jedini koji mogu koristiti Magic Editor. Razlog izgleda prilično jednostavno: Chromebook-ovi mogu pokretati Android aplikacije, uključujući Google Photos.

Izvor: Engadget

