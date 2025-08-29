Google prodaje Gemini verziju za vladine agencije

Google je zvanično predstavio Gemini for Government, specijalnu verziju svojih Gemini AI modela namenjenu državnim agencijama. Ova platforma uključuje alate poput NotebookLM, kao i mogućnosti za enterprise pretragu, generisanje videa i slika, što je čini direktnim konkurentom rešenjima koje nude OpenAI, Anthropic i xAI.

Fokus na automatizaciji administracije

Jedan od glavnih aduta koje Google ističe jeste mogućnost automatizacije administrativnih zadataka pomoću AI agenata. Platforma od starta nudi unapred kreirane agente za dubinska istraživanja (Deep Research) i generisanje ideja (Idea Generation), dok korisnici mogu razvijati i sopstvene prilagođene agente.

Uz to, Gemini for Government dolazi sa ugrađenom zaštitom od pretnji, visokim standardima privatnosti podataka i usklađenošću sa sigurnosnim okvirima kao što su Sec4 i FedRAMP.

Cena i konkurencija

Google je iznenadio tržište ponudom od samo 0,50 dolara godišnje za državne institucije, uz opciju doplate za napredne bezbednosne funkcije. Ova niska cena nije samo mamac za vlade, već i direktan izazov konkurentima, s obzirom na to da su i OpenAI i Anthropic nedavno ponudili svoje AI pakete po ceni od 1 dolar godišnje.

Politički kontekst i AI Action Plan

Ovi pokušaji dobijanja državnih ugovora dolaze u trenutku kada je predsednik Donald Trump u julu predstavio AI Action Plan. Plan predviđa ubrzani razvoj veštačke inteligencije, jačanje američkog izvoza i uklanjanje „ideološke pristrasnosti“ iz AI modela.

Međutim, detalji su široko otvoreni za interpretaciju, što izaziva zabrinutost. Prema predlogu, federalne agencije bi mogle da uskraćuju AI finansiranje državama koje uvode „preterane“ regulative, dok bi FCC dobio veću regulatornu ulogu nad AI-jem, čime bi se još više moći koncentrisalo u izvršnoj vlasti.

Izvor: Engadget