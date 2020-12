Google programerima van kompanije otvorio svoj Fuchsia OS

Čini se da je vreme došlo da IT gigant pokaže nešto više od same ideje, a to je urađeno najavom da se Fuchsia OS otvara ka programerskoj zajednici van Google-a. Kompanija je i ranije navela da će se odlučiti na taj korak tek pošto napravi stabilnu osnovu na kojoj bi posle drugi mogli da doprinesu i nastave dalje da grade. Ovim potezom, možemo očekivati da je do toga i došlo.

Google će takođe objaviti tehnički razvojni put Fuchsia OS-a. Ipak, navodi se da Fuchsia nije spreman za upotrebu ili razvoj, već da je potrebno raditi na njegovim pojedinostima. Svako sa adekvatnim tehničkim znanjem sada se može uključiti u programerski razvoj, a Google, uz dokumentaciju, pruža i emulator. Google navodi da je cilj da se programerska zajednica aktivno uključi u razvoj projektu.

Već duže vreme, Google-ov novi Fuchsia OS bio je misterija, pre svega jer je kompanija vrlo malo vesti o tome puštala u javnost, pa čak iako je tim koji ga razvija to uradio pod standardnom “open-source” licencom. Iz kompanije dolazio je stav da će se postarati da operativni sistem koji je razvijen u potpunosti od početka, bude više od eksperimenta.

Izvor: Techcrunch

