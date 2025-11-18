Google protiv Disney-ja: kada velike kompanije ratuju, potrošači gube

Sukob između Google-a, koji stoji iza YouTube TV servisa, i kompanije Disney ponovo pokazuje koliko korisnici zapravo gube kada se veliki igrači u industriji sukobe oko profita. Umesto stabilnih usluga i pristupa omiljenim kanalima, pretplatnici su se našli zarobljeni u borbi za komercijalne uslove. Google tvrdi da Disney traži previše i time posredno povećava cene za krajnje korisnike, dok Disney optužuje Google da koristi svoju tržišnu moć kako bi diktirao uslove i smanjio vrednost sadržaja koji emituje.

Pretplatnici kao kolateralna šteta

Rezultat ovog spora je privremeno povlačenje Disney kanala sa YouTube TV-a, uključujući popularne mreže poput ESPN-a i ABC-a. To je izazvalo nezadovoljstvo među pretplatnicima koji su se preko noći našli bez pristupa sportskim događajima, emisijama i serijama za koje su već platili. U međuvremenu, nijedna strana nije pokazala spremnost da popusti — Google insistira na nižim troškovima licenciranja, dok Disney brani sopstvenu vrednost sadržaja.

Za korisnike, posledice su očigledne: lošije korisničko iskustvo, ograničen izbor i osećaj da ih kompanije koriste kao sredstvo pritiska u poslovnim pregovorima. U anketama među pretplatnicima, većina korisnika izrazila je nezadovoljstvo i najavila da bi otkazala uslugu ukoliko se ovakvi sukobi nastave.

Ovaj slučaj otvara širu temu o tome kako odnosi između medijskih kuća i tehnoloških platformi utiču na krajnje potrošače. Dok jedni pokušavaju da zadrže profit i kontrolu nad sadržajem, drugi koriste distribucione kanale kao sredstvo pregovora. Korisnici, međutim, ne dobijaju ništa osim frustracije i manjeg izbora.

Zaključno, sukob Google-a i Disney-ja nije samo pitanje cene ili ugovora — već primer kako korporativni interesi mogu narušiti poverenje korisnika i destabilizovati tržište. Ako se ovakvi obrasci nastave, publika bi mogla da počne da traži alternativne izvore sadržaja, a poverenje u velike platforme postaće još teže povratiti.

