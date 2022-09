Google radi na velikom ažuriranju za Google Tasks

Google donosi nekoliko novih funkcija u aplikaciju, olakšava dodavanje zadataka i konačno integriše svoj sistem podsetnika u Google Assistant, Kalendar i ostatak Google paketa aplikacija. Nove promene bi trebalo da učine Zadatke boljom aplikacijom za listu obaveza, a takođe bi mogle da učine smislenim Google-ovim alatima za upravljanje zadacima.

Ubuduće, Google posmatra Zadatke kao čvorište za sve vaše zadatke u svim Google proizvodima. Pritisnite dugme koje dodaje bilo koju Gmail nit na vašu listu obaveza da biste mogli da dođete do nje kasnije. Napravite podsetnike u Google kalendaru i oni će se pojaviti i u vašem rasporedu i u Zadacima. Recite „hej Google, podseti me da iznesem smeće u 9“ Asistentu na telefonu ili pametnom ekranu i, pogađate, to će se pojaviti u Zadacima.

Godinama su Google-ovi sistemi podsetnika i zadataka bili neshvatljivo podeljeni; Google podsetnici su se razlikovali od Google zadataka, a podsetnik u Kalendaru se razlikovao od podsetnika u Keep-u, koji se razlikovao od podsetnika u Pomoćniku. Jedino mesto gde možete videti sve svoje obaveze na jednom mestu bila je mobilna aplikacija Google kalendar. Nije imalo smisla, i svi su to znali.

Čak ni sada, Google nije u potpunosti rešio svoj problem. Njegova najava ne pominje Keep, što verovatno znači da će sistem podsetnika aplikacije i dalje biti odvojen. A najbolja verzija ove funkcije bi se proširila na mnogo više Google-ovog ekosistema. Može primetiti kada vam neko dodeli nešto u Dokumentima ili Tabelama, na primer, i doda to na vašu listu obaveza.

Microsoft To Do je dobar primer onoga čemu bi Google trebalo da teži: aplikacija objedinjuje zadatke u Outlook-u, Planeru i timovima tako da svuda možete da dobijete pristojnu sliku o tome na čemu radite. Microsoft ima svoje sistemske probleme — postoje Zadaci i Zadaci i Outlook Zadaci, koji su sve različite stvari — ali je u trendu u pravom smeru „sve svuda“.

Takođe postoji činjenica da Google Tasks nije naročito moćna aplikacija. Kao univerzalna lista podsetnika, funkcionisaće dovoljno dobro i omogućava vam da kreirate više lista i označite najvažnije zadatke. Nedostaju mu neke osnovne funkcije upravljanja projektima kao što su automatsko sortiranje ili nivoi prioriteta, a ne možete čak ni da pretražujete svoje zadatke. Osim toga, ako imate Google nalog za posao i drugi za ličnu upotrebu, zaglavićete se sa dve potpuno nepovezane liste. Zadaci i dalje neće ubediti mnoge ljude da napuste svoju namensku aplikaciju za listu obaveza.

Google obraća pažnju na svoj ekosistem zadataka i podsetnika

Novo iskustvo Tasks-a se pokreće „u narednim mesecima“, napisao je Google potpredsednik za upravljanje proizvodima Ilya Brown u postu na blogu, i prvo će biti uključeno pre nego što na kraju postane podrazumevano ponašanje. Google, sa svojom pretragom i veštinom veštačke inteligencije i svojom vezom sa praktično svim vašim ličnim podacima, oduvek je imao potencijal da napravi ubistveni menadžer zadataka. Ako će se to ikada dogoditi, izgleda da će to biti u Zadacima.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet