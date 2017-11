Google radi na YouTube pametnom telefonu

Google u poslednje vreme korisnicima pametnih telefona šalje ankete koje imaju za cilj da ovu kompaniju informišu o tome kakvo je raspoloženje korisnika u odnosu na Android uređaj koji bi bio fokusiran na YouTube, te omogućavao da ova video platforma radi brže, te bude lakša za korišćenje. Ove ankete ne garantuju da se na uređaju već radi, ali svakako ukazuju na to da se o njemu razmišlja.

Jedna od karakteristika uređaja koja je pomenuta u istraživanju je “You Twist“, u okviru koje bi postavljanje telefona u panoramski mod ponudilo korisniku listu video sadržaja koji mu se preporučuju na osnovu prethodnog iskustva. Druga funkcija, pod nazivom “You Capture”, nudi taster koji, kada se pritisne, omogućava direktno snimanje sadržaja u okviru YouTube platforme. Korisnici bi mogli da kreiraju sadržaj sličan Instagram Stories opciji, a pod nazivom Creator Connect.

Prema sprovedenoj anketi, YouTube Edition (koji bi mogao da nosi nazive poput YouTube Edition by Android One, YouTube Edition by LG ili YouTube Edition by Samsung) bi imao 6.01-inčni displej sa 18:9 odnosom i 2160 x 1080p rezolucijom. Tu je 2.2GHz procesor, 4GB RAM-a i 32GB/64GB skladišnog prostora, te baterija od 3700mAh. Na poleđini bi se nalazio sistem sa dve kamere (12MP+5MP), a s prednje strane bi bila 8MP kamera. Tu su i stereo zvučnici, te senzor za otiska prsta.

Cena telefona bi se kretala između 360 i 400 dolara, a anketa uključuje i fotografiju koja ilustruje kako bi uređaj mogao da izgleda.

Izvor: Phone Arena

