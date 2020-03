Google Remote Desktop – Prva pomoć ili trajno rešenje za rad od kuće

U ovo zlo doba već bi trebalo da ste odavno rešili problem daljinskog rada. Ako još niste, Google Remote Desktop može da vam reši niz problema – bar u prvo vreme…

Daljinska kontrola računara je odavno poznata stvar. Ako imate mrežu u firmi, korporativni računar koji je podešen da radi u saradnji s lokalnim serverom na kome su svi važni fajlovi i komunikacija, gotovo je nemoguće da takav računar samo iznesete iz firme i da on nastavi normalno da radi i kod kuće, kao da je u firmi. Naravno, mi smo odavno zastupnici cloud rešenja u kojima možete da radite sa bilo kog uređaja (BYOD) i sa bilo kog mesta.

Ako vam je sve podešeno na korporativnom računaru, ipak možete relativno lako da radite uz pomoć kućnog računara. Neophodno je samo da na firminom računaru instalirate Google Remote Desktop, pa krenimo od adrese https://remotedesktop.google.com/ koju ćete morati da posetite najpre sa korporativnog računara – dakle, pre 20h posetite firmu i podesite stvar baš ovako kao u našem uputstvu. Ako ste ulogovani na svoj @GMAIL nalog, na ekranu sa uvodne slike izaberaćete opciju „Započnimo“ u dnu ekrana i ukazaće vam se sledeća slika:

Nakon potvrde TURN ON da želite daljinsku kontrolu, sistem će vas pitati za potvrdu naziva računara, pri čemu podrazumeva podrazumevani naziv. Kako on može da glasi prilično nerazumljivo (na primer DESKTOP-X1Y2Z3), korisno je da ga preimenujete u nešto što je vama ipak razumljivo. Nakon toga sledi upit za PIN koji ćete unositi svaki put kad pokušate pristup ovom računaru sa bilo kog drugog računara.

Korak nakon pritiska na START može da potraje nekoliko minuta jer računar mora da instalira servis (serverski deo) koji će obezbediti kontaktiranje računara, preneti sliku klijentu i od njega primiti naredbe kroz tastaturu ili pokrete miša. Sada prelazimo na računar sa koga ćemo raditi. Podsetimo da i na njemu moramo da budemo ulogovani na svoj @GMAIL nalog. Koristićemo opet pomenutu adresu https://remotedesktop.google.com/.

Na ekranu će se ukazati lista računara koji su vezani za vaš @GMAIL nalog i na kojima ste omogućili daljinski pristup.

Svaki izabrani računar će vas upitati za pristupni PIN, a ako vas nervira da ga unosite stalno, možete da čekirate opciju da vas više ne pita za PIN na uređaju s kog trenutno pristupate. To je relativno bezbedno da „overite“ s kućnog računara jer je mala verovatnoća da će još neko moći da pristupi vašem kompanijskom računaru s vašeg kućnog računara, ulogovan na vaš @GMAIL nalog. Na kraju, dobićete ekran kontrolisanog računara, a po potrebi možete ga maksimalno razvući pritiskom na taster F11.

Vredi pomenuti i da je pristup računarima na kojima je omogućen Google Remote Desktop moguć i sa bilo kog drugog Android uređaja ako sa Play Store-a instalirate odgovarajuću aplikaciju https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.chromeremotedesktop. Ova aplikacija je samo klijent i može da omogući pristup računarima sa podešenim pristupom, ali ne može da obezbedi pristup vašem Android uređaju.

Neophodan korak je da ipak jednom odete na posao i podesite poslovni računar za Google daljinski pristup. Sve ostalo možete kod kuće, a sve će biti vezano za vaš Google @GMAIL nalog koji inače koristite. Naravno, ostaju otvorena pitanja šta će se desiti ako u firmi na trenutak nestane struje, a vaš kompjuter nije na UPS-u ili ako u firmi nestane internet, padne server, ruter… Ali to su već pitanja za drugi krug krizne ekonomije.

Za početak kontrolišite svoj kompanijski računar, ali ga kontrolišite pametno i sa razumevanjem.

IT’s only rock’n’roll (but I like IT)… 😉🎸

