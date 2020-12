Google rešava probleme sa Chrome-om na Windows-u 10

Chrome je najpopularniji web browser na svetu, ali i dalje ima dosta problema, posebno u operativnom sistemu Windows 10.

Sve što želimo za Božić je stabilan Chrome

Google vredno radi na rešavanju najvećih problema u Chrome-u: upotrebe RAM-a i nestabilnosti. Chrome je poznat po tome što troši puno memorije na računaru, posebno kada je otvoreno puno tabova odjednom, i ne samo što to može usporiti čitav računar, već može dovesti i do toga da Chrome ne reaguje. I Microsoft i Google rade na različite načine da poprave Chrome na Windows-u 10, a čini se da bi funkcija TerminateProcess za Windows 10 mogla da pomogne u smanjenju otkazivanja browsera. Google je otkrio da koristi TerminateProcess za pomoć prilikom izlaska iz procesa i da će ovo dovesti do izbegavanja nekih utility-process krahiranja na Windows-u.

Jednostavno rečeno, to znači da bi Chrome trebalo da radi efikasnije u operativnom sistemu Windows 10, posebno ako ga koristite za duge sesije sa puno otvorenih tabova. Google nastavlja da eksperimentiše sa ovom funkcijom, zajedno sa nekoliko drugih ispravki i trebalo bi da vidimo pouzdaniji Chrome browser u 2021.

Izvor: Techradar

