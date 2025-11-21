Google Research uvodi „Nested Learning” — novu paradigmu mašinskog učenja za neprekidno usavršavanje

U pokušaju da reši jedno od ključnih ograničenja današnjih veštačkih inteligencija — problem „katastrofalnog zaborava” — Google Research predstavlja novu paradigmu nazvanu Nested Learning. U blog-objavi objavljenoj 7. novembra 2025. godine, istraživači najavljuju da su modeli budućnosti zamišljeni kao skupovi međusobno povezanih, ugnježdenih optimizacionih zadataka, a ne kao jedinstveni monolitni sistemi.

Hronika i izazovi kontinuiranog učenja

Veliki pomaci u domenu mašinskog učenja poslednjih godina ostvareni su prvenstveno kroz velike jezičke modele i duboke neuronske mreže. Ipak, uprkos impresivnim rezultatima u predefinisanim zadacima, ostaje pitanje kako model može da uči nove zadatke bez da zaboravi prethodno naučeno. U Google-ovom istraživanju autori ukazuju na analogiju sa ljudskim mozgom i neuroplastičnošću — modeli bi trebalo da mapiraju tok iskustava kroz vreme, a ne da ostanu fiksirani samo na trenutni ulaz ili fazu pred-treniranja.

Tradicionalni pristupi, koji parametre modela ažuriraju novim podacima, često dovode do toga da model izgubi stare veštine kada uči nove — otežavajući primenu u realnim sistemima koji zahtevaju stalnu adaptaciju. Nested Learning predlaže da arhitektura modela i njen algoritam učenja nisu odvojene komponente, već različiti nivoi jednog sistema koji može istovremeno obrađivati česte i ređe promene.

Kako funkcioniše Nested Learning

Nov pristup vidi model kao niz optimizacionih problema, ugnježdenih ili paralelnih, od kojih svaki ima sopstveni tok konteksta i brzinu ažuriranja. U praksi, to omogućava da jedna komponenta modela uči brzo, dok druga, sporija, prilagođava procese učenja u dužem vremenskom okviru. Ovo je naročito važno za učenje na dužim vremenskim razmacima i zadatke koji menjaju kontekst s vremenom.

Istraživači su razvili i arhitekturu pod nazivom Hope, koja koristi više memorijskih modula unutar svoje strukture, pokazavši da može da nadmaši standardne transformatore u zadacima dugog konteksta i kontinuiranog učenja.

Potencijalne primene i implikacije

Za industriju i korisnike, Nested Learning ima značaj koji prevazilazi tehničke okvire. Modeli koji uče „ceo život“ i pamte prethodne zadatke bez gubitka starog znanja mogu značajno unaprediti oblasti poput adaptivnih digitalnih asistenata, automatizovanih sistema i dinamičkih modela predviđanja. Google navodi da ovaj pristup može predstavljati temelj za sledeću generaciju AI modela koji se zaista prilagođavaju s vremenom.

Za akademsku zajednicu i kompanije koje koriste AI ovo znači pomeranje fokusa ka dizajnu modela sa „memorijskim kontinuitetom“, a ne samo trenutnim kapacitetom za učenje. Iako je istraživanje još u ranoj fazi, rezultati koncepta Hope pokazuju manji broj grešaka, veću tačnost i bolju sposobnost obrade višeslojnih zadataka.

Šta donosi budućnost

Iako tehnologija još nije spremna za komercijalnu primenu, Google Research poziva zajednicu da ispita i testira novi okvir Nested Learning. Ako se pokaže održivim u velikim sistemima i realnim aplikacijama, mogao bi da promeni način na koji razmišljamo o mašinskom učenju — ne kao o statičnom procesu, već kao o kontinuiranom i adaptivnom razvoju.

Uvođenjem Nested Learning pristupa, Google pravi korak ka veštačkoj inteligenciji koja ne samo da uči, već i pamti i razvija se kroz vreme. Ako se obećanja ispune, ovaj pristup mogao bi označiti početak nove ere „žive“ AI evolucije.

Izvor: Google Research