Google se usklađuje sa kineskom cenzurom interneta

Odavno je poznato da je cenzura na internetu prilično veliki problem za građane Kine, te su se mnogi tehnološki giganti povukli sa ovog tržišta, budući da nisu mogli da se nose sa sve kompleksnijim pravilima i zahtevima regulatornih tela. Google sada planira da internet pretraživanje ponovo vrati u ovu zemlju preko Dragonfly projekta na kojem već radi.

Naime, kompanija radi na pretraživaču koji će postavljati na crnu listu sve web-sajtove i termine iz domena ljudskih prava, demokratije, religije i protesta, koji predstavljaju osetljive teme u Kini. Projekat je počeo još krajem 2017, a predstavnicima kineskih vlasti prikazan je u januaru. Finalna verzija pretraživača mogla bi da bude lansirana u narednih šest do devet meseci. To će se najpre verovatno desiti u obliku aplikacije, budući da najveći broj korisnika u ovoj zemlji internet pretražuje preko mobilnih uređaja.

Platforma će, ako je verovati izveštajima, funkcionisati prilično jednostavno, tako što će uz pomoć ključnih reči filtrirati one sadržaje koji su već zabranjeni u ovoj zemlji, poput medija kao što su The New York Times i The Wall Street Journal, te svih zabavnih sadržaja za odrasle. Korisnici će moći da pročitaju poruku koja ih o tome obaveštava, a u kojoj stoji da „postoji mogućnost da su neki sadržaji uklonjeni, a zbog toga što krše pravila koja su propisana zakonom.“

