Google Search otkriva poreklo slika koje je generisao AI

Sve je više sadržaja koje je generisao AI – slike, video snimci, deepfake, komentari koje ostavljaju botovi. Mnogi su zbunjeni, što je ponekad smešno – na društvenim mrežama je mnogo stranica koje se bave komentarima građana koji ne prepoznaju razliku između stvarnih prizora i onoga što je napravila veštačka inteligencija. Ponekad i nije smešno.

Google je napravio novu opciju za Search, a radi se o “About This Image” alatki koja otkriva poreklo slika u čijem je kreiranju učestvovao i AI. Nastala je u saradnji sa Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), a može da se pronađe ako se klikne na tri vertikalne tačke iznad slike koja se pojavi u rezultatima pretraživanja.

Tu je i “Trust List” – lista uređaja od poverenja koja pomaže da se utvrdi poreklo slike ili videa preko meta podataka. Drugim rečima, ako u podacima stoji da je neka fotografija snimljena određenim modelom kamere na listi može da se proveri d ali je informacija tačna.

TikTok je C2PA standard dobio još u maju, a od tada svako može da označi neki video kao AI. Da bi se razumelo koliko je to važno dovoljno je da se pogleda neki video o „šumskoj hobotnici“ i komentari korisnika koji veruju da su se odjednom pojavili oktopodi koji žive na drveću.

Podelite s prijateljima

Tweet