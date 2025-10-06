Google širi YouTube Premium funkcije na više uređaja

Google je proširio dostupnost YouTube Premium funkcija, nudeći korisnicima naprednije opcije gledanja i slušanja na većem broju uređaja. Iako većina pretplatnika od 13,99 dolara mesečno koristi Premium zbog uklanjanja reklama i pristupa YouTube Musicu, kompanija dodaje i niz „power-user“ funkcija koje sada postaju dostupne širem krugu korisnika.

Brža reprodukcija i nove opcije za Shorts

Funkcija bržeg gledanja sadržaja, sa podešavanjima u koracima od 0,5x brzine između 1x i 4x, sada je dostupna na Androidu, iOS-u i web verziji YouTube-a. Ranije je bila ograničena samo na mobilnu aplikaciju.

Takođe, Premium korisnici sada mogu da:

automatski preuzimaju Shorts klipove za offline gledanje,

klipove za offline gledanje, gledaju Shorts u picture-in-picture režimu, i to na iOS i Android uređajima (funkcija je ranije bila ekskluzivna za Android).

Jump Ahead na pametnim TV-ima i konzolama

Opcija Jump Ahead, koja omogućava preskakanje direktno na „ključne trenutke“ u videu, sada je dostupna i na pametnim televizorima i gejming konzolama, šireći upotrebu funkcije van mobilnih i desktop okruženja.

Poboljšan kvalitet zvuka

Najveća novina na muzičkom planu odnosi se na audio kvalitet. Kada korisnici gledaju muzičke spotove ili tzv. Art Tracks (pesme bez zvaničnog spota), mogu da izaberu opciju “High” audio kvaliteta koja omogućava slušanje na 256 kbps bitrate-u. Ova opcija je ranije bila dostupna samo kroz aplikaciju YouTube Music, ali je sada proširena i na YouTube aplikacije za Android i iOS.

Zaključak

Iako se glavna vrednost YouTube Premium pretplate i dalje svodi na uklanjanje reklama i pristup YouTube Musicu, nove opcije doprinose jedinstvenijem i praktičnijem korisničkom iskustvu, bez obzira na uređaj na kojem se koristi.

