Google smatra da ChromeOS Flex može da zameni Windows u poslovnom okruženju

Kako se približava vreme prestanka podrške za Windows 10, a odabir Windows 11 24H2 OS-a neće biti opcija za mnoge korisnike, prvenstveno zbog hardverske (ne)kompatibilnosti, Google u tome vidi šansu za svoj ChromeOS Flex.

Ovaj operativni sistem je prerađena verzija ChromeOS-a, koji može da se instalira na x86 hardveru. Google već uveliko razgovara sa poslovnim korisnicima navodeći da ChromeOS Flex ima u svojoj osnovi već ugrađene bezbednosne sisteme, što ga čini dobrim izborom za poslovno okruženje.

Na svom sajtu, Google je naveo glavne razloge zašto bi bilo dobro da kompanije pređu na ChromeOS Flex. Tu je napisano da se očekuje da će sajber kriminal koštati kompanije 10.5 triliona dolara u 2025. godini. Kompanije se obično osiguravaju instalacijom najnovijih verzija softvera i ispravki za operativne sisteme. Problem je što uskoro prestaje podrška za Windows 10 (koji je najčešći OS u poslovnim okruženjima), a prelazak na noviji Windows zahtevaće i promenu velikog procenta računara – što je dodatni (nepotreban) trošak.

Sa ChromeOS Flex-om, korisnici će dobiti novi OS koji će se automatski ažurirati, a koji može da se instalira na postojeće računare. Time će se produžiti radni vek računara, smanjiti IT troškovi i povećati otpornost na maliciozne napade. Kao dodatni plus, Google navodi da svako ko zna da koristi Chrome browser ili Google Workspace, može odmah da počne da upotrebljava ChromeOS Flex. Pored toga, navodi se da je ovaj OS fleksibilan, pouzdan i da zahteva samo minimalno održavanje, što automatski znači i manje IT troškove.

Izvor: Betanews

