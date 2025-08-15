Google sprema premijeru Pixel 10 serije

Veliki događaj zakazan za 20. avgust doneće nove telefone, satove i bežične slušalice.

Made by Google

Verovali ili ne, sezona velikih tehnoloških događaja ove jeseni već je počela. Posle Samsungovog julskog predstavljanja, sledeći je na redu Google sa svojim Made by Google događajem 20. avgusta. Publika će tada moći da sazna sve o novoj seriji Pixel 10 telefona. Zatim, i o novim Pixel Watch 4 pametnim satovima i Pixel Buds 2a bežičnim slušalicama.

Očekuje se da će svi novi Pixel 10 modeli biti opremljeni efikasnijim Tensor G5 procesorom, što bi moglo omogućiti i nove funkcije zasnovane na Google-ovoj Gemini veštačkoj inteligenciji. Osnovni Pixel 10, po prvi put, dobiće značajno unapređenje kamere u vidu 5x telefoto sočiva sa optičkim zumom, opcije koja je do sada bila rezervisana samo za Pro i Fold modele. Celokupna linija dobiće i kamere višeg rezolucijskog kapaciteta.

Takođe, očekuje se uvođenje Qi2 magnetnog punjenja i novog ekosistema dodataka pod nazivom „Pixelsnap“, nalik Apple-ovom MagSafe sistemu. Pixel Watch 4 bi trebalo da ponudi veću bateriju i tanje okvire ekrana, dok Pixel Buds 2a donose poboljšanja u kvalitetu zvuka i udobnosti nošenja.

