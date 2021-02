Google Stadia planira da ove godine objavi 100 novih igara

Google Stadia tim će u toku ove godine na svoj cloud gaming servis dodati još 100 novih igara. Među igrama biće i velikih hitova, kao što su FIFA 21 ili RPG detektivsko/akciona igra Judgement.

Za neke od igara koje će biti podržane već se zna datum dostupnosti. Tako će 23. februara postati dostupne Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition i Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut. Risky’s Revenge je originalno objavljen 2010. godine, a Director’s Cut, sa brojnim poboljšanjima se pojavio za Windows okruženje tokom 2014. godine.

Igre iz Triangle Studios’-a pojaviće se na Stadia servisu tokom marta. Među njima najpoznatija je Kaze and the Wild Masks, horizontalno skrolujuća platformska igra. Za tri dodatne igre iz istog studija još uvek nije objavljen datum pojavljivanja na servisu, a Google očekuje da će one zainteresovati veliki broj korisnika. To su strateška timska platformska igra Killer Queen Black, arkadna sportska igra Street Power Football, kao i SF akciona RPG igra Hellpoint.

Ova najava stigla je odmah nakon objave da će Google zatvoriti sopstvene game studije u Montrealu i Los Angelsu. Potpredsednik Google Stadia divizije, Fil Harison, naglasio je da u kompaniji smatraju da je oslanjanje na partnere i njihove igre najbolji način da Stadia postane profitabilna i samoodrživa kompanija na duži vremenski period.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet