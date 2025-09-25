Google testira automatsko prebacivanje sa lozinki na ključeve

Google postepeno uvodi ključeve umesto lozniki.

Prelazak sa loziniki na pristupne ključeve posetepno napreduje, a Google pokušava da animira korisnike da što lakše i pre učine ovaj korak. Sada se čini da se ovaj transfer podiže na viši nivo.

Skiven u najnovijoj Canary verziji Chrome-a, Google testira zastavicu koja će, kada je omogućena, automatski pretvoriti sačuvane loznike u ključeve za pristup prilikom porijavljivanja na sajt ili uslugu.

Ovaj proces se odvija automatski u pozadini, bez potrebe za upitima ili bilo kakvom interakcijom od strane korisnika. To je u suprotnosti sa trenutnim sistemom koji od korisnika traži da usvoje ključeve umesto loziniki, pri čemu je za konverziju potrebna potvrda na upitu.

Način na koji sistem funkcioniše je jednostavan. Kada pristupite sajtu i prijavite se koriseći sačuvano korisničko ime i lozinku, automatski će se kreirati pristupni ključ, pod prepostavkom da dotični sajt podržava ove funkcije. Sve se ovo dešava nevidljivo svodeći trenje na apsolutni minimum.

Za ljude koji razumeju ključeve i rado će preći na njih, novi pristup koji Chrome testira uveliko pojednostavljuje i ubrzava proces.

Izvor: betanews.com