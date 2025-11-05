PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Google testira novu opciju za multitasking na Android tabletima

Tijana Barašević

Google je započeo testiranje nove funkcionalnosti koja omogućava korisnicima Android tableta da bilo koju aplikaciju pokrenu u plutajućem “bubble” prozoru. Ova opcija, koja se trenutno nalazi u fazi testiranja unutar najnovije Android Canary verzije, predstavlja značajan korak ka unapređenju multitasking iskustva na tablet uređajima.

Kako funkcioniše nova opcija

Prema informacijama dostupnim iz najnovijih Android build-ova, korisnici će moći da povuku ikonu aplikacije sa taskbara i prevuku je ka donjim uglovima ekrana kako bi je otvorili u manjem, plutajućem prozoru. Ovaj gest omogućava lakše upravljanje više aplikacija istovremeno, bez potrebe za prelaskom u režim podeljenog ekrana.

Ova funkcionalnost trenutno je ograničena na testere u okviru Android Canary verzije, a očekuje se da će biti dostupna širem broju korisnika u narednim mesecima, kako se testiranje bude širilo.

Google je već implementirao slične opcije u prethodnim verzijama Androida, kao što je mogućnost pokretanja aplikacija u režimu podeljenog ekrana. Međutim, nova “bubble” opcija pruža još veću fleksibilnost u multitaskingu, omogućavajući korisnicima da lakše prebacuju između aplikacija i zadataka.

Očekuje se da će ova funkcionalnost biti deo naredne veće nadogradnje Android sistema, koja će biti dostupna na uređajima kao što su Google Pixel tablet i drugi uređaji sa velikim ekranima. Google planira da nastavi sa unapređenjem multitasking opcija kako bi korisnicima omogućio efikasnije korišćenje svojih uređaja u profesionalnom i ličnom okruženju.

Za više informacija o ovoj i drugim novim funkcijama Android sistema, pratite zvanične Android blogove i forume, gde Google redovno deli najnovije informacije i ažuriranja.

Izvor: Android Authority

