Google testira novu opciju za multitasking na Android tabletima

Google je započeo testiranje nove funkcionalnosti koja omogućava korisnicima Android tableta da bilo koju aplikaciju pokrenu u plutajućem “bubble” prozoru. Ova opcija, koja se trenutno nalazi u fazi testiranja unutar najnovije Android Canary verzije, predstavlja značajan korak ka unapređenju multitasking iskustva na tablet uređajima.

Kako funkcioniše nova opcija

Prema informacijama dostupnim iz najnovijih Android build-ova, korisnici će moći da povuku ikonu aplikacije sa taskbara i prevuku je ka donjim uglovima ekrana kako bi je otvorili u manjem, plutajućem prozoru. Ovaj gest omogućava lakše upravljanje više aplikacija istovremeno, bez potrebe za prelaskom u režim podeljenog ekrana.

Ova funkcionalnost trenutno je ograničena na testere u okviru Android Canary verzije, a očekuje se da će biti dostupna širem broju korisnika u narednim mesecima, kako se testiranje bude širilo.

Google je već implementirao slične opcije u prethodnim verzijama Androida, kao što je mogućnost pokretanja aplikacija u režimu podeljenog ekrana. Međutim, nova “bubble” opcija pruža još veću fleksibilnost u multitaskingu, omogućavajući korisnicima da lakše prebacuju između aplikacija i zadataka.

Očekuje se da će ova funkcionalnost biti deo naredne veće nadogradnje Android sistema, koja će biti dostupna na uređajima kao što su Google Pixel tablet i drugi uređaji sa velikim ekranima. Google planira da nastavi sa unapređenjem multitasking opcija kako bi korisnicima omogućio efikasnije korišćenje svojih uređaja u profesionalnom i ličnom okruženju.

Za više informacija o ovoj i drugim novim funkcijama Android sistema, pratite zvanične Android blogove i forume, gde Google redovno deli najnovije informacije i ažuriranja.

Izvor: Android Authority