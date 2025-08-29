Google testira QR kod verifikaciju za tekstualne poruke

Google menja način na koji korisnici proveravaju da li je osoba sa kojom komuniciraju zaista ona za koju se predstavlja. Nova opcija verifikacije kontakata putem QR koda počela je da se uvodi u Google Messages, prenosi 9to5Google. Za sada je funkcija dostupna u beta fazi.

Kako funkcioniše nova provera?

Do sada je potvrda enkripcije podrazumevala upoređivanje čak 80-cifrenog koda, što je za većinu korisnika bilo nepraktično. Sada je proces znatno jednostavniji:

Otvorite Google Messages. Tapnite na ime kontakta i otvorite njegov details page. Izaberite opciju da prikažete svoj QR kod ili da skenirate kod sagovornika.

Na taj način proveravate enkripcijske ključeve i osiguravate da samo vi i vaš kontakt možete čitati RCS poruke koje razmenjujete. Za one koji žele dodatnu sigurnost, i dalje ostaje mogućnost poređenja 80-cifrenog koda.

Jedinstveni sistem verifikacije

Google je ovu funkciju najavio još u oktobru prošle godine, naglasivši da radi na stvaranju ujedinjenog sistema za verifikaciju javnih ključeva preko različitih aplikacija – bilo kroz QR kodove, bilo kroz poređenje brojeva. Nova funkcija bi trebalo da bude dostupna na svim uređajima sa Androidom 9 i novijim.

QR kodovi kao novo pravilo u Google ekosistemu

Ovo nije jedini korak u pravcu QR verifikacije. Google planira da i u Gmail-u zameni dosadašnju SMS dvofaktorsku autentifikaciju QR kodovima, čime bi se dodatno povećala bezbednost korisnika.

Izvor: Engadget