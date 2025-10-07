Google traži intervenciju Vrhovnog suda u sporu sa Epic Gamesom

Google je uputio zahtev Vrhovnom sudu SAD da zaustavi sprovođenje presude koju je kompanija izgubila u sporu sa Epic Gamesom. Ova pravna bitka, koja traje četiri godine, završila se velikim porazom za Google u oktobru 2024. godine, kada je kompaniji naloženo da otvori Play Store za treće strane na period od tri godine.

Zahtjev za hitnu intervenciju

Google traži da sudije reaguju do 17. oktobra, tri dana pre nego što odluka stupi na snagu. Nakon toga, kompanija se nada da će sud razmotriti slučaj u punom postupku. Ovaj potez usledio je nakon što je Deveti apelacioni sud odbio Googleovu žalbu.

Argumenti Google-a

U svom podnesku kompanija tvrdi da bi sprovođenje presude imalo štetne posledice:

bezbednosni rizici : otvaranje prostora za aplikacije sa zlonamernim, obmanjujućim ili piratskim sadržajem,

: otvaranje prostora za aplikacije sa zlonamernim, obmanjujućim ili piratskim sadržajem, opterećenje za developere : oni bi morali da prate „desetine ili stotine“ novih prodavnica koje mogu distribuirati njihove aplikacije bez znanja,

: oni bi morali da prate „desetine ili stotine“ novih prodavnica koje mogu distribuirati njihove aplikacije bez znanja, finansijski gubici: developeri bi lakše mogli da izbegnu plaćanje naknada za usluge koje Google nudi kroz Play Store.

Šira posledica presude

Pored obaveze otvaranja prodavnice, Google više ne sme da sklapa ugovore o predinstalaciji Play Store-a na telefonima, niti da prisiljava developere da koriste njegov sistem naplate. Za razliku od spora između Epica i Apple-a, gde je Epic dobio tek ograničene ustupke, presuda protiv Google-a dala je Epicu gotovo sve što je tražio.

Neizvesna odluka Vrhovnog suda

Prošle godine, kada su i Apple i Google tražili od Vrhovnog suda preispitivanje svojih slučajeva, sud je odbio njihove zahteve bez objašnjenja. Ipak, s obzirom na veći obim promena koje bi Google morao da sprovede ovoga puta, analitičari smatraju da postoji šansa da sud sada zauzme drugačiji stav.

