Google tuži grupu zbog masovne SMS prevare

Grupa nudi phishing usluge preko platforme „Lighthouse“.





Google je podneo tužbu protiv kineske hakerske grupe koja vodi platformu Lighthouse, prodajući phishing usluge po mesečnoj pretplati. Grupa omogućava masovne phishing i smishing kampanje. Prevaranti šalju e-mailove i SMS poruke sa linkovima ka lažnim stranicama brendova poput USPS i E-Z Pass kako bi ukrali pristupne podatke. Google navodi da je bar milion ljudi iz 121 zemlje postalo žrtva i da su prevaranti ukrali milijardu dolara, uključujući između 12,7 i 115 miliona brojeva kreditnih kartica u SAD.

Google tužbom poziva na primenu RICO, Lanham i Computer Fraud and Abuse zakona, a u slučaju pobede moći će da sarađuje sa operaterima i hostovima sajtova radi uklanjanja domena i servera. Kompanija takođe podržava zakone u Kongresu protiv stranih sajber-kriminalaca i uspostavlja gupe za blokadu stranih poziva i podršku žrtvama prevara.

Izvor: Engadget