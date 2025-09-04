Google tvrdi da je Gmail bezbedan

Nakon niza netačnih izveštaja Google pokušava da umiri korisnike.

Google zvanično negira niz izveštaja koji su tvrdili da je Gmail poslednjih dana pogođen velikim bezbednosnim problemom. Google ukazuje da su izveštaji lažni i da nema problema u pogledu bezbednosti.

Google nije detaljno objasnio pogrešne tvrdnje ali je izdala „hitno upozorenje“ svim svojim korisnicima kao odgovor na fišing napad koji je ciljao Salesforce. Tako da nije baš jasno šta Google negira jer se nije pozvao direktno na izveštaje kojima se obraća. Osim toga izjava kompanije nije sasvim ni uverljiva jer izostaju ključni podaci koji bi umirili korisnike.

Google je napomenu da podržava svoje korisnike da obezbede svoje lozinke duplim proverama kako bi dodatno podigli nivo svoje bezbednosti.

Izvor: engadget.com